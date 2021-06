Es wird nicht verborgen geblieben sein, dass in dieser Kolumne bisweilen das Bekenntnis zur regionalen Küche gepflegt wird, jenseits modernistischer Trends der Geschmacksglobalisierung. Und da durften dann natürlich auch Berliner Erbsensuppe, Königsberger Klopse oder wie neulich Labskaus nicht fehlen. Doch was macht man mit Regionen, die fast niemand auf dem Schirm hat? Genauer: Was macht man mit Sachsen-Anhalt, wo ja an diesem Wochenende eine wichtige Landtagswahl stattfindet? Was ist das überhaupt? Warum gibt es das? Und letztendlich die für diese Kolumne entscheidende Frage: Was wird dort gekocht beziehungsweise gegessen?

Merkwürdige Spezialitäten Eine Zeitlang warb dieses Bundesland mit dem Slogan: „Sachsen-Anhalt – Wir stehen früher auf“. Das spräche für eine besonders entwickelte Frühstückskultur, doch dafür ließen sich keine Hinweise finden. Ohnehin wurde diese Kampagne nach zehn Jahren 2013 wieder eingestellt. Spötter hatten die Plakate und Aufdrucke auf Ortsschildern mit der Zusatzfrage versehen: „Warum eigentlich?“