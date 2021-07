Wer sich längere Zeit mit Genuss- und Ernährungsgewohnheiten beschäftigt, stößt immer wieder auf Rätsel. So haben sich neben Kartoffeln auch Nudeln und Reis als Grundnahrungsmittel in Deutschland weitgehend etabliert. Aber Polenta aus Maisgrieß, vor allem in Norditalien ein Traditionsgericht und auch in Österreich weit verbreitet, fristet hierzulande ein Schattendasein.

Dabei ist Polenta nicht nur nahrhaft, sondern kann auch ausgesprochen wohlschmeckend zubereitet werden und ist mindestens so vielfältig einsetzbar wie Kartoffeln. Etwa frisch gekocht als feste oder sämige Beilage oder als Hauptgericht mit Butter und Käse verfeinert. Oder nach dem Kochen etwas getrocknet (damit sie schnittfest wird) und dann kross gebraten. Gerne auch als Teig für eine Polenta-Pizza oder als süßer Polenta-Pancake mit Ahornsirup. Echte Delikatessen wie gefüllte Polenta-Rouladen oder -Knödel gehören ebenfalls zum Füllhorn der (fast) unbegrenzten Möglichkeiten.