Seit rund 25 Jahren bin ich Saft-Junkie. Diese offensichtlich unheilbare Sucht entwickelte sich bei einer mehrwöchigen Fahrradtour durch Malaysia, wo auch bei den marodesten Imbiss-Bretterbuden in eher abgelegenen Gegenden auf Eines Verlass war: Das Vorhandensein einer elektrischen Saftpresse, mit der in Sekundenschnelle köstlichste Erfrischungen produziert werden konnten. Die Auswahl war meistens bombastisch. Ananas, Mango, Litschi, Papaya, Sternfrucht, Rambutan, Melone, Brotfrüchte und Zitrusfrüchte wanderten geschält und manchmal auch entkernt in diese großen, lauten Höllenmaschinen. Entweder sortenrein oder in allen erdenklichen Kombinationen.

Nie wieder abgefüllten Fruchtsaft Nach meiner Rückkehr nach Berlin merkte ich sehr schnell, dass nach diesem Erweckungserlebnis normale, abgefüllte Säfte für mich nicht mehr genießbar waren. Frisch ist frisch, und abgefüllt ist eben nicht frisch. Auch der teuerste und laut Werbung vermeintlich „naturbelassene“ Saft aus dem Bioladen muss vor der Abfüllung aufwändig behandelt werden, entweder durch klassische Pasteurisierung oder moderne, etwas schonendere Verfahren.