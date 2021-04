Französisch-maltesisches Kopfkino

Wie alle Schnäpse fristete auch dieser Calvados bei mir ein wenig beachtetes Nischendasein. Doch dann stieß ich zufällig beim Scrollen in meiner Facebook-Timeline auf ein Foto mit Kommentar, bei dem Calvadosrahm eine Rolle spielte. Erneut machte es klick im Kopf, denn auch das hatte ich in Frankreich mal genossen und in äußerst angenehmer Erinnerung. Virtuell wurde ich diesen tollen Geschmack am Gaumen anschließend überhaupt nicht mehr los. Ich habe allerdings vergessen, wozu diese Soße in der Bretagne gereicht wurde.