Eigentlich brauchen kleine Minze-Töpfe, die man in jedem Baumarkt oder Gartencenter und auch in vielen Supermärkten erhält, nach dem Einpflanzen nur eines: viel Platz. Im Laufe der Vegetationsperiode entwickeln sie sich zu eindrucksvollen Büschen. Falls man sie zu dicht an anderen Pflanzen gesetzt hat, werden diese gnadenlos verdrängt. Also auf dem Balkon besser in einem separaten Topf als mit Nachbarn in einem Balkonkasten. Und im Beet mit gebührendem Abstand zu allen anderen.