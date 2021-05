„Deutsche Küche“ gibt es nicht

Dabei ist es schlicht Unsinn, großen Ländern und ihren Bewohnern einheitliche Essgewohnheiten zuzuschreiben, wenn man mal von einigen religiösen Prägungen absieht. Egal ob Deutschland, Frankreich, Italien oder die Türkei – es gibt keine einheitlichen „Nationalküchen“, sondern jede Menge regionaler Besonderheiten, Stereotypen sind also fehl am Platz. Mal ganz davon abgesehen, dass Kümmel in der Türkei so gut wie unbekannt ist und nur sehr wenige Franzosen jemals einen Froschschenkel verspeist haben werden. Dazu kommen unzählige Fakes. So wurde der Döner Kebab ebenso in Deutschland erfunden wie Toast Hawaii, und Spaghetti Carbonara ist keineswegs ein Traditionsgericht italienischer Köhler, sondern eine eher aus der Not geborene Kreation US-amerikanischer Soldaten.