Schließlich gibt es da noch die „Saure-Gurken-Zeit“ im Hochsommer, in der es weitgehend an politischer Aktivität mangelt. Gefürchtet wird diese Zeit vor allem von Medienschaffenden, die sich dann immer was aus den Fingern saugen oder absolut nebensächliche Ereignisse kräftig aufblasen müssen. Genutzt wird diese Zeit gerne von unbekannten Politikern aus der dritten Reihe, die dann mit manchmal absurden Ideen auftauchen, damit sie endlich auch mal in die Nachrichten kommen.