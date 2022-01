Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber was spricht dagegen, hochwertiges Muskelfleisch zu essen, dessen charakteristischer Geschmack ein wenig an Wild und dessen Konsistenz an Pulpo erinnert? Auch der hohe Gehalt an Vitaminen (besonders A, B5 und B12) und Mineralstoffen spricht für dieses Leckerli. Und wenn das auch Hunden und Katzen schmeckt, ist das noch lange kein Grund, dass es nicht auch für die Zubereitung köstlicher Mahlzeiten für Menschen geeignet ist. Eine Haltung, mit der ich anscheinend ziemlich alleine dastehe: Insgesamt verzehrten deutsche Konsumenten im Jahr 2020 pro Kopf nur 100 Gramm Innereien, 1991 waren es noch 1,4 Kilo. Noch heute sind Hühnerherzen innerhalb des Angebots an Fleischprodukten nahezu konkurrenzlos billig, denn wer will schon „Hundefutter“ essen. Wobei: Hasso würde auch ein Rinderfilet mit großer Freude verzehren.