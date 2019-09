Neulich fiel mir Lou Andreas-Salomès Erotik wieder in die Hand. Früher hatte ich dieses Büchlein geliebt, aber Vorlieben ändern sich bekanntlich über die Jahre. So fragte ich mich, was es mir heute wohl zu sagen hätte. Ich öffnete es, stieß auf den Einzeltext „Der Mensch als Weib“ und, siehe da, mit einem Schlag befand ich mich mittendrin, in der Gender- und Kapitalismusdebatte.

Man erinnere sich: Die naturwissenschaftsbesessene Lou geht in ihrer Beschreibung des weiblichen Elements von Eizelle und Spermium aus. Dabei extrahiert sie zwei gegensätzliche Arten des Seins. Die eine, männliche, hetzt entlang einer stetig „vorwärts laufender Linie“ immer neuen Zielen entgegen, rastlos, aggressiv, sie anerkennt einzig Handlung und Leistung, stellt Logik und Spezialisierung über alles. Die andere, weibliche, „ruht und rastet“ in sich selbst, rund, satt, bis hin zur Selbstherrlichkeit sich selbst genügend, immer darauf bedacht, sich „zu breiterer, reicherer Seinsentfaltung“ zu bringen. Harmonie, Genussfähigkeit bestimmen sie und – Emotion: „… was nicht in unser Gefühl eintritt, das beschäftigt unser Denken nicht.“

Veraltete Bilder

Fazit: Das Weibliche ist, das Männliche wird. Das Weibliche fragt sich: „Wer bin ich?“, das Männliche: „Was will ich?“ Das Weibliche sagt: „Werde, wer du bist!“, das Männliche: „Werde, was du willst!“ Freilich, Lou Andreas-Salomès Frauenbild trägt ganz und gar ihre Züge, bedient ihre Bedürfnisse. Und für sie ist es, zum Beispiel, unvorstellbar, dass „Frauen sich an Berufe verlieren, die auch ohne sie ausgefüllt werden können“.

Über solche Aussagen wird man heute, je nachdem, schmunzeln oder sich sehr ärgern. Auch wird man diese absolute Trennung von Männlichem und Weiblichem, als seien das unterschiedliche Spezies, nicht mehr besonders goutieren. Die Naturwissenschaft hat inzwischen gewaltige Fortschritte gemacht, die Genetik hat gezeigt, dass nur ein Prozent unserer DNA uns von anderen, wildfremden, unterscheidet, dieses eine jedoch – „drei Millionen Unterschieden in den Basenpaaren“ entspricht. Daher also die Vielfalt der Eigenheiten, Vorlieben, Fähigkeiten und Bedürfnissen. Daher aber auch die von uns allen akut empfundene Andersartigkeit in Bezug auf unsere Nächsten, die Unpassung, die Konflikte. Jeder von uns trägt eben in den Genen seine eigene Möglichkeitenpalette. Das ist Segen und Fluch zugleich.

Unter den Fittichen

Dass Frauen das männliche Element, über das sie in höchst persönlicher Ausprägung verfügen, in vollem Umfang entfalten können, ist der große Vorzug unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und ihre Leistungen strafen alle Jahrhunderte Lügen, die behaupteten, sie wären dafür zu schwach. Andererseits steht diese Gesellschaft ganz und gar unter den Fittichen dessen, was Lou Andreas-Salomè als männlich beschrieb.

Durchsetzungsvermögen, Unternehmergeist, extreme Spezialisierung, vernünftelnde Emotionslosigkeit bis hin zum Autismus, ständiges Tätigsein: das wird von allen, überall, gefordert und das wird von allen, brav, geleistet. Unser ganzes Dasein, unser Schaffen, unser Wollen wurzelt und schöpft aus diesen männlichen „Tugenden“. Irgendwie geistert durch uns alle jener Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Also strampeln wir uns ab, Männlein wie Weiblein, zu Tode hetzende Teilchen in einem unbarmherzig zermalmenden Räderwerk. Freilich verzieht kaum einer die Miene. Niemand will sich irgendeine Blöße geben, wir sind ja alle taff, unempfindlich, stark – und wollen es sein.

Am Sanften haftet das Anrüchige

Es ist nicht zu bestreiten: Die männliche Art zu sein stellt unser Lebensideal dar. Deshalb haftet dem Sanften, Empfindsamen, Schwachen etwas Anrüchiges an. Deshalb hat alles, auch die Literaturkritik, ein Faible für das Trocken-Prosaische. Deshalb werden selbst unschuldigste Ausdrücke wie „Das Herz geht auf“ sofort als kitschig taxiert. Das Herz hat zu zubleiben. Denn wir sind cool. Nicht warm. Nicht rührselig. Nicht – Weiber!

Freilich ist diese Art des Seins höchst erfolgreich, ja, eigentlich setzt sie ihren Totalitarismus des Erfolgs seit ungefähr einer Milliarde Jahren durch, als (oh, ja, man sollte wahrlich seinen Ursprung kennen) „die ersten Mikroorganismen“ lernten, „sich gegenseitig zu fressen“. Mit uns, Menschentierchen, droht sie jedoch den Karren höchst erfolgreich gegen die Wand zu fahren.

Feminine Klugheit

In diesem Sinne muss man einer Sibylle Berg Recht geben, wenn sie dieses „weltumspannende männliche System“ anprangert. Leider bleibt auch sie auf halbem Wege stehen, weil sie mit keinem Wort das erwähnt, was dringend notwendig wäre: Diesem „ungebremsten maskulinen Schwachsinn“, bei dem wir alle mitmachen, ein Modell femininer Klugheit gegenüberzustellen.

Womit wir wieder bei Lou Andreas-Salomè, ihrem weiblichen Element und der unerwarteten Einsicht landen, dass sich gerade hier ihre Aktualität offenbart. Denn, ja, dieses Weibliche stellt das Gegengewicht dar, das dieser aus den Fugen geratenen männlichen Welt helfen könnte, wieder etwas ins Lot zu kommen. Wir dürften es nicht mehr so stiefmütterlich behandeln, wir müssten es aus seinem Aschenputteldasein befreien, aufwerten, zum Ideal erheben, damit wir alle weiblicher werden. Milder. Empathischer. Bescheidener. Kontemplierender. Harmonischer. Organischer. Schöner. Lyrischer. Ich könnte es auch ganz anders ausdrücken: Nicht neuen, unverschämt überbewerteten Frauenfußball neben dem alten, unverschämt überbewerteten Männerfußball braucht das Ländle, sondern: viel weniger Fußball.

Der weibliche Stempel

Eigentlich ist es schon erstaunlich, dass man in Zeiten, in denen alles nach neuen Ansätzen sucht, um den unversöhnlichen Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie zu lösen, nicht einsieht, dass das, wonach man sucht, das Feminine ist. Rücksichtslose Gier nach mehr und immer mehr, rücksichtsloses Verbrauchen, krebsartiges Wachsen, sinnentleertes Hetzen – diesem Grauen zu entkommen, wäre nur möglich, indem man einen „weiblichen Stempel auf die Dinge drückt“. Lou Andreas-Salomè empfahl das allen Frauen, die in jenem Existenzkampf zogen, „bei dem sie die Ellenbogen brauchen und … um sich hauen wie der Mann“. Wünschenswert wäre es jedoch, denke ich, dass wir es alle täten.

Könnten wir das noch? Uns enthäuten, die Panzerschichten ablegen, wesentlich werden? Nun, vielleicht sollten wir als Zuspruch zwei als misogyn verschriene, aber im Grunde feminine Dichterdenker: den tanzenden Nietzsche und den rosenliebenden Benn bemühen: Du hättest – weiblich bleiben sollen, meine Seele, nicht männlich, nicht männlich.