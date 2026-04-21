- Die meisten Männer sind nicht toxisch
Männer werden in der öffentlichen Debatte zunehmend negativ dargestellt. So entsteht eine wachsende gesellschaftliche Schieflage. Es lohnt sich, Männlichkeit differenziert, reflektiert und jenseits ideologischer Verzerrungen neu zu betrachten.
Männer reden viel zu wenig. Über sich selbst, ihre Emotionen und ihre Kränkungen und Probleme. Reden im Sinne von Selbstreflexion kommt zu kurz. Gerade in den Medienkampagnen der letzten Zeit wurde viel zu viel über Männer und zu wenig von Männern gesprochen. In den einschlägigen Medien sprechen Frauen mehr über Männer als Männer über Männer. Die entsprechenden Artikulationen sind dementsprechend oft nicht empathisch und zutreffend, leider oft auch wenig respektvoll und in den letzten Jahren zunehmend extrem und verallgemeinernd.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.