Rodin
„Der Denker“ bei Rodin-Ausstellung in Zagreb / picture alliance / PIXSELL | Marko Lukunic/PIXSELL

Gender-Debatte Die meisten Männer sind nicht toxisch

Männer werden in der öffentlichen Debatte zunehmend negativ dargestellt. So entsteht eine wachsende gesellschaftliche Schieflage. Es lohnt sich, Männlichkeit differenziert, reflektiert und jenseits ideologischer Verzerrungen neu zu betrachten.

VON MICHAEL KLEIN am 1. Mai 2026 7 min

Autoreninfo

Prof. Dr. Michael Klein (Köln), Psychologischer Psychotherapeut, befasst sich seit 30 Jahren mit Geschlechter- beziehungen, Männerpsychologie und Gewaltprävention.  

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Männer reden viel zu wenig. Über sich selbst, ihre Emotionen und ihre Kränkungen und Probleme. Reden im Sinne von Selbstreflexion kommt zu kurz. Gerade in den Medienkampagnen der letzten Zeit wurde viel zu viel über Männer und zu wenig von Männern gesprochen. In den einschlägigen Medien sprechen Frauen mehr über Männer als Männer über Männer. Die entsprechenden Artikulationen sind dementsprechend oft nicht empathisch und zutreffend, leider oft auch wenig respektvoll und in den letzten Jahren zunehmend extrem und verallgemeinernd. 

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