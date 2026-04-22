Nabokov
„Lolita“ würde heute wohl kaum ein Autor noch schreiben / picture alliance / Shotshop | Addictive Stock

Gefährliche Lieblingslektüren Nabokovs Schmetterling

Für „Lolita“, sein international erfolgreichstes Buch, würde ein Autor heute öffentlich gesteinigt werden: Am 22. April 1899 wurde Wladimir Nabokov, der letzte Großmeister der russischen Literatur, geboren. Woran erinnern wir uns, wenn wir heute über ihn sprechen?

VON DOMINIK PIETZCKER am 22. April 2026 6 min

Pietzcker

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Freiburg i. Br., Dublin und Wien. Bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche, u.a. für die Vereinten Nationen, die Europäische Kommission und diverse Bundesministerien. 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Seit März 2026 Magnolia Professur an der Shanghai International Studies University. Zahlreiche Veröffentlichungen zu interkulturellen und wirtschaftssoziologischen Themen. 

So erreichen Sie Dominik Pietzcker:

Zur Artikelübersicht

Man kann nur über das schreiben, woran man sich erinnert. Doch worin liegt der Unterschied, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, zwischen Chateaubriands „Erinnerungen von jenseits des Grabes“, Tolstois „Meine Kindheit“ und Harry Graf Kesslers „Erinnerungen eines Europäers“? Literarisierte Memoiren liegen zumeist, je nach Geistesverfassung ihres Autors, irgendwo zwischen Selbstrechtfertigung, ideologisch motivierter Umdeutung und familiärer Pedanterie. Dass wir alle eine Herkunft haben, der wir innerlich nie entkommen können, ist schließlich eine Banalität.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.