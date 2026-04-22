Man kann nur über das schreiben, woran man sich erinnert. Doch worin liegt der Unterschied, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, zwischen Chateaubriands „Erinnerungen von jenseits des Grabes“, Tolstois „Meine Kindheit“ und Harry Graf Kesslers „Erinnerungen eines Europäers“? Literarisierte Memoiren liegen zumeist, je nach Geistesverfassung ihres Autors, irgendwo zwischen Selbstrechtfertigung, ideologisch motivierter Umdeutung und familiärer Pedanterie. Dass wir alle eine Herkunft haben, der wir innerlich nie entkommen können, ist schließlich eine Banalität.