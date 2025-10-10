Panajotis Kondylis (1943–1998) hat sich selbst stets als unpolitisch betrachtet. Das kann man getrost als einen Tarnungsversuch ansehen. Tatsächlich hegte er eine tiefe Skepsis gegenüber der Funktionalität und Krisenfestigkeit pluralistischer Massendemokratien. Ohne irgendeine parteipolitische oder ideologische Präferenz wurde Kondylis zum scharfsinnigen Kommentator der bürgerlichen Gesellschaft in ihrem – wie er sich ausdrückte – Niedergang als „Denk- und Lebensform“. Sein Stil ist dabei stets anregend und thesenfreudig: „Nicht der Mensch stirbt ab, sondern der Anthropozentrismus.“ Politisches Handeln ist für Kondylis „Selbsterhaltung durch Machtsteigerung“. Welch erfreuliche Nüchternheit – jenseits euphemistischer Verschleierungen!