Serie: Gefährliche Lieblingslektüren Panajotis Kondylis: Der visionäre Reaktionär

Bis vor Kurzem galt konservative Kulturkritik als verpönt. Doch die Erweiterung der geistigen Perspektive lohnt sich. Die Schriften von Panajotis Kondylis liefern höchst anschauliche Interpretationen der abendländischen Polykrise.

VON DOMINIK PIETZCKER am 27. Oktober 2025 5 min

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik" (Herder Verlag).

Wenn die heiteren Sirenenklänge linker Gesellschaftskritik an der sozialen Realität zerschellen, öffnet sich der Diskurs für andere, dunkler gefärbte Tonarten und Argumente. Da die westliche Fortschrittserzählung kaum mehr überzeugt und ihr universales Freiheitsversprechen sich zunehmend als hohl erweist, sind nunmehr kulturphilosophische Deutungen gefragt, die bestehende Denkverbote aufbrechen und überraschende Positionen jenseits der „political correctness“ einnehmen. In einem Umfeld hochgradig politisierter Debatten erweisen sich Beiträge und Denkanstöße, die sich der eindeutigen ideologischen Zuschreibung entziehen, als besonders ergiebig.

Panajotis Kondylis (1943–1998) hat sich selbst stets als unpolitisch betrachtet. Das kann man getrost als einen Tarnungsversuch ansehen. Tatsächlich hegte er eine tiefe Skepsis gegenüber der Funktionalität und Krisenfestigkeit pluralistischer Massendemokratien. Ohne irgendeine parteipolitische oder ideologische Präferenz wurde Kondylis zum scharfsinnigen Kommentator der bürgerlichen Gesellschaft in ihrem – wie er sich ausdrückte – Niedergang als „Denk- und Lebensform“. Sein Stil ist dabei stets anregend und thesenfreudig: „Nicht der Mensch stirbt ab, sondern der Anthropozentrismus.“ Politisches Handeln ist für Kondylis „Selbsterhaltung durch Machtsteigerung“. Welch erfreuliche Nüchternheit – jenseits euphemistischer Verschleierungen!

