- José Ortega y Gasset: Scheitern als Tugend
Verglichen mit seinem Altersgenossen Martin Heidegger taugt der spanische Kulturphilosoph José Ortega y Gasset kaum als moralischer Aufreger. Doch die glatte Oberfläche ist trügerisch.
José Ortega y Gasset gilt als der prominenteste spanische Philosoph des 20. Jahrhunderts. Als einflussreicher Kulturkritiker glaubte er an die mögliche Größe und Bedeutsamkeit des Individuums (zumal an seine eigene), leugnete aber zugleich jegliche historische Mission. Fortschritt war für ihn ein ambivalenter Begriff. Als leidenschaftlicher Subjektivist wusste er von der Haltlosigkeit des Einzelnen in der fragmentierten Moderne. Nationale Traditionen hielt er für sowohl identitätsstiftend als auch retardierend. Geistige und kulturelle Horizontlinien fand er nur in ihrer Erweiterung interessant. Lebendig zu sein, bedeute, neue Perspektiven einzunehmen.
Ortegas reges Interesse an soziologischen und tagespolitischen Fragestellungen erinnert im deutschen Sprachraum an den späten Arnold Gehlen, in Frankreich wäre er wohl am ehesten mit Raymond Aron zu vergleichen. Mit Letzterem teilt er zudem die Leidenschaft für den Journalismus und die Freude an der Debatte. Für Ortega war der Diskurs mit Gegnern eine Art geistiges Gefecht. Die provozierende Direktheit seiner Prosa, seine ironischen Pointen und die unmittelbare Erschließbarkeit seiner philosophischen Texte machten Ortega schon zu seinen Lebzeiten zum meistgelesenen und wirkungsmächtigsten spanischen Philosophen. Sein Hang zur aphoristischen Zuspitzung ist unübersehbar. Gesellschaftliche Dekadenz deutete er anthropologisch: „Der Mensch erstickt im eigenen Reichtum.“ Ist das heute anders?
