Bib
Bibliothek des Schreckens / picture alliance

Serie: Gefährliche Lieblingslektüre José Ortega y Gasset: Scheitern als Tugend

Verglichen mit seinem Altersgenossen Martin Heidegger taugt der spanische Kulturphilosoph José Ortega y Gasset kaum als moralischer Aufreger. Doch die glatte Oberfläche ist trügerisch.

VON DOMINIK PIETZCKER am 3. Oktober 2025 5 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

So erreichen Sie Dominik Pietzcker:

Zur Artikelübersicht

José Ortega y Gasset gilt als der prominenteste spanische Philosoph des 20. Jahrhunderts. Als einflussreicher Kulturkritiker glaubte er an die mögliche Größe und Bedeutsamkeit des Individuums (zumal an seine eigene), leugnete aber zugleich jegliche historische Mission. Fortschritt war für ihn ein ambivalenter Begriff. Als leidenschaftlicher Subjektivist wusste er von der Haltlosigkeit des Einzelnen in der fragmentierten Moderne. Nationale Traditionen hielt er für sowohl identitätsstiftend als auch retardierend. Geistige und kulturelle Horizontlinien fand er nur in ihrer Erweiterung interessant. Lebendig zu sein, bedeute, neue Perspektiven einzunehmen.

Lesen Sie auch
Bib
Cicero Plus content Serie: Gefährliche Lieblingslektüre

Arnold Gehlen: Die Gesellschaft als Kristallkugel

Ortegas reges Interesse an soziologischen und tagespolitischen Fragestellungen erinnert im deutschen Sprachraum an den späten Arnold Gehlen, in Frankreich wäre er wohl am ehesten mit Raymond Aron zu vergleichen. Mit Letzterem teilt er zudem die Leidenschaft für den Journalismus und die Freude an der Debatte. Für Ortega war der Diskurs mit Gegnern eine Art geistiges Gefecht. Die provozierende Direktheit seiner Prosa, seine ironischen Pointen und die unmittelbare Erschließbarkeit seiner philosophischen Texte machten Ortega schon zu seinen Lebzeiten zum meistgelesenen und wirkungsmächtigsten spanischen Philosophen. Sein Hang zur aphoristischen Zuspitzung ist unübersehbar. Gesellschaftliche Dekadenz deutete er anthropologisch: „Der Mensch erstickt im eigenen Reichtum.“ Ist das heute anders?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.