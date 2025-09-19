Bib
Bibliothek des Schreckens / picture alliance

Serie: Gefährliche Lieblingslektüre Arnold Gehlen: Die Gesellschaft als Kristallkugel

Wenn der Zeitgeist nach rechts pendelt, kommen die konservativen Meisterdenker wieder näher. Arnold Gehlen war einer von ihnen. Er hielt den Begriff des Individuums für überschätzt und den Einzelnen für zivilisatorisch überfordert.

VON DOMINIK PIETZCKER am 29. September 2025 5 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

So erreichen Sie Dominik Pietzcker:

Zur Artikelübersicht

Arnold Gehlen (1904–1976) war ein typischer Vertreter des sogenannten deutschen Bildungsbürgertums, das sich vor allem in den mittelgroßen Universitätsstädten herausgeformt hatte. Sein Vater war ein erfolgreicher Verleger in der Buchstadt Leipzig (damals das publizistische Herz Deutschlands), seine Mutter stammte aus einem baltischen Adelsgeschlecht. Gehlen besuchte das humanistische Thomas-Gymnasium, um anschließend an der Universität seiner Heimatstadt eine beachtliche Anzahl akademischer Fächer zu belegen: Philosophie und Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie. Das klingt ein wenig nach Faust: „Habe nun, ach!“. Gehlens Studienwahl gibt Aufschluss über sein ebenso reges wie breitgefächertes Interesse – dies zu einer Zeit, in der das wissenschaftliche Spezialistentum bereits grassierte.

Glanz und Elend der Karriere

Den jungen Gehlen interessierten die Schnittstellen zwischen Naturwissenschaft, Erkenntnistheorie und Philosophie. Zwei moderne Geistesströmungen faszinierten ihn dabei besonders: die Phänomenologie Husserls mit ihrer radikalen Subjektperspektive und Max Schelers philosophische Anthropologie mit ihrer zentralen, zugleich uralten Fragestellung „Was ist der Mensch?“. Gehlen wird beiden Denkrichtungen ein Leben lang folgen, vor allem aber wird er sie soziologisch ausdeuten und weiterentwickeln.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 29. September 2025 - 12:41

1940 als frühes NSDAP-Mitglied und in Kenntnis von deren unerbittlichem Judenhass "frei von rassistischen Anklängen" zu schreiben, erscheint mir etwas theoretisch . Aber vielleicht spielte auch der Dünkel eine starke Rolle, wie beim selbstverständlichen Ausschluss von Studenten von der Bibliotheksnutzung. Und an seinem Cousin Reinhard Gehlen konnte er mustergültig feststellen, wie sich Mitläufertum auszahlt. Vom beschworenen "menschlichen Genie" war das meilenweit entfernt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.