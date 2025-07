So erreichen Sie Antje Jelinek:

Antje Jelinek ist Apothekerin und Biologie-Chemie-Lehrerin. Nach Pharmaziestudium und Promotion arbeitet sie in öffentlichen Apotheken und bildet verschiedene Gesundheitsberufe aus. Sie unterrichtet an einer Regelschule und hält Vorlesungen zur Klinischen Pharmazie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Elsevier-Verlag hat sie mehrere Bücher zu Arzneimitteln herausgegeben und ist Autorin für pharmazeutische Fachzeitschriften und das Blog Ruhrbarone.

Die Gedenkstätte Buchenwald wird immer wieder von rechten und linken Extremisten instrumentalisiert. In letzter Zeit sogar zunehmend. Um auf Provokationen und Grenzüberschreitungen richtig zu reagieren, werden die Mitarbeiter der Gedenkstätte entsprechend geschult. Dafür gibt es klare Richtlinien und eine regelmäßig angepasste Hausordnung. Wegen möglicher Straftaten ist auch die notwendige Zusammenarbeit mit der Polizei gut eingespielt.

Doch rechtsextreme und antisemitische Symbole ändern sich. Dafür müssen die Mitarbeiter sensibilisiert werden. In einer internen Handreichung werden daher problematische Codes und Symbole, die rechtsradikale und antisemitische Gruppen gern verwenden, ausführlich erklärt. Die Mitarbeiter bekommen auch Empfehlungen, wie sie damit umgehen sollen, wenn diese im Umfeld der Gedenkstätte auftauchen oder gezeigt werden.

Ein politisches Symbol gegen Juden und den Westen

Im Zuge eines Besuchs von Justizmitarbeitern in der Gedenkstätte gelangte diese Handreichung kürzlich unbeabsichtigt an die Justiz in Schleswig-Holstein. Es handelte sich weder um eine gezielte Weitergabe noch um einen offiziellen Vorgang. Der Großteil der enthaltenen Symbolik stammt aus dem rechtsextremen Spektrum, ein kleinerer Teil (etwa 20 Prozent) bezieht sich auf antisemitische und antizionistische Codes.

Einige dieser Passagen wurden daraufhin von reichweitenstarken Instagram-Accounts veröffentlicht – augenscheinlich mit dem Ziel, Empörung zu erzeugen. Auch die Autorin Deborah Feldman – eine stramme Antizionistin, die das Existenzrecht Israels ablehnt – verbreitete Auszüge aus der Handreichung. In den begleitenden Kommentaren wurden antisemitische Narrative wie die Lüge vom „israelischen Genozid“ oder von „Apartheid“ gegen Palästinenser wiederholt. Mitarbeiter der Gedenkstätte wurden namentlich genannt, ihre Accounts verlinkt – die Folge: ein Shitstorm mit massiven persönlichen Angriffen und sogar Morddrohungen gegen einzelne Mitarbeiter.

Assoziationen und antizionistische Codes

Die in der Handreichung enthaltene Symbolik zu Israel ist durchaus relevant, wenn es darum geht, frühzeitig zu erkennen, dass die Gedenkstätte von Antisemiten instrumentalisiert werden kann. Slogans wie „Ceasefire now“ oder „Stop Genocide“ etwa stehen für einseitige Forderungen im Nahostkonflikt zu Lasten Israels und sind als israelfeindliche Parolen etabliert. Auch die Wassermelone als Ersatz für die palästinensische Fahne oder die blutigen roten Hände, die mit den Lynchmorden in Ramallah assoziiert werden, das rote Hamas-Dreieck und die Landkarte, auf der es kein Israel mehr gibt, sind eindeutig antizionistische Codes, die die Mitarbeiter der Gedenkstätte kennen müssen.

Sehr differenziert in der Handreichung wiederum ist die Beschreibung des Palästinensertuches, das spätestens seit dem Großmufti von Jerusalem, einem SS-Unterstützer, ein politisches Symbol gegen Juden und den Westen ist. Das Tuch wurde durch Yassir Arafat, der mitverantwortlich war für zahlreiche Terroranschläge gegen Israel, auch in Deutschland als antisemitisches Symbol verbreitet. In der Handreichung wird nun einerseits darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Tuch eine gezielte Provokation sein kann, um Juden, die die Gedenkstätte besuchen, einzuschüchtern. Andererseits wird aber darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Tuch auch von Kurden im Zusammenhang mit ihren Emanzipationsbestrebungen getragen wird.

Extremistische Symbolik ist oft mehrdeutig

Eine solche Bereitschaft zur Differenzierung sucht man beim jüngsten Shitstorm gegen die Gedenkstätte vergebens. Den Palästinensern würde in der Handreichung die Existenz abgesprochen, heißt es etwa. Und dass die Keffiyeh darin diffamiert würde. Dabei weiß jeder, dass das Palästinensertuch zum Standardrepertoire jeder antiisraelischen Demonstration gehört. Weiter wird unterstellt, dass die Justiz nun aufgrund der Symbolik der Handreichung voreilige Schlüsse ziehen und Fehlentscheidungen treffen würde. Als ob man wegen der Kenntnis üblicher Symbolik unverhältnismäßig gegen friedliche Demonstranten, die Keffiyeh tragen, vorgehen würde. Das ist doch vollkommen absurd.

Was die Kritiker der Handreichung nicht verstanden haben: Extremistische Symbolik ist oft mehrdeutig. Wenn bei antisemitischen Demos in Neukölln Keffiyehs getragen werden und „Ceasefire now“ und „Stop Genocide“-Rufe skandiert werden, wenn Wassermelonen regelmäßig in Posts und Kommentaren, die Hetze und Fake News zu Israel verbreiten, zu finden sind, dann muss das auch die Justiz wissen. Denn es sind Codes. Es ist eine geschickte Täuschung der Antisemiten, sich zum Beispiel hinter dem Olivenzweig des Friedens zu verbergen.

Anders formuliert: Dass das White-Power-Symbol auch so viel wie „erstklassig“ bedeuten kann und dass das Zeichen der Grauen Wölfe dem „Schweigefuchs“ gleicht, ändert nichts daran, welche Ideologie sich hinter der Verwendung dieser Symbole durch solche Organisationen versteckt. Dass man solche Zeichen dabei immer im Kontext betrachten muss, darauf weist die Gedenkstätte in ihrer Handreichung sogar hin – und das wissen auch die Mitarbeiter der Justiz.

Normalisierung antisemitischer Propaganda

Der Antisemitismus äußert sich zunehmend israelbezogen, als Antizionismus mit einer Symbolik, die Antisemiten höhnisch zu einer Täter-Opfer-Umkehr benutzen und die für den Laien oft nicht sofort erkennbar ist. Wie wenig nachgeholfen werden musste, um einen Shitstorm aufgrund völlig relevanter Informationen zu antizionistischer Symbolik auszulösen, offenbart, wie einfach es in unserer Gesellschaft geworden ist, antisemitische Propaganda zu verbreiten und wie gut die Tarnung der Antisemiten funktioniert. Es zeigt, wie wichtig solch eine Handreichung ist. Dass die Gedenkstätte die Handreichung nun überarbeiten möchte, wohl als Reaktion auf die Angriffe, ist leider auch ein Zeichen für die wachsende antisemitische Hegemonie in unserer Gesellschaft.