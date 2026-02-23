CDU-Parteitag
Schilder auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart; CDU-Chef Merz interagiert mit Ex-Kanzlerin Merkel / picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Gedanken zum CDU-Parteitag Zehn Minuten Applaus ist kein Erfolg, sondern ein Symptom

Moderne Parteitage wirken wie perfekt durchinszenierte Events für ein Publikum, das längst nicht mehr existiert. Was einst lebendige Willensbildung war, ist heute choreografierte Folklore. Das Beunruhigende daran ist nicht die Leere des Rituals, sondern die Zufriedenheit mit ihr. Auch von Journalisten.

VON OLIVER ERRICHIELLO am 23. Februar 2026 6 min

Oliver Errichiello

Prof. Dr. Oliver Errichiello ist Markensoziologe und lehrt an Universitäten in Deutschland und der Schweiz. Er leitet das Büro für Markenentwicklung in Hamburg. Sein Buch „Werbung für den Zeitgeist" sorgte für kontroverse Diskussionen in der Branche.

Ich sitze vor dem Fernseher und beobachte Erwachsene dabei, wie sie Pappplakate in die Luft halten. Männer im besten Alter, in ordentlichen, bisweilen teuren Jacketts, wedeln mit bedrucktem Karton und jubeln einem Spitzenkandidaten zu, dessen wichtigstes Merkmal eine gepflegte Unauffälligkeit ist: das fröhliche Charisma einer frisch gewarteten Elektrozapfsäule, die zuverlässig funktioniert, ohne je aufzufallen. „Die Halle bebt“, sagt der Kommentator, während die Kameras schwenken. Der Moderator stoppt die Länge des Applauses wie ein Sportkommentator die Torzeit. Zehn Minuten!

