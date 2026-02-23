Gedanken zum CDU-Parteitag - Zehn Minuten Applaus ist kein Erfolg, sondern ein Symptom

Moderne Parteitage wirken wie perfekt durchinszenierte Events für ein Publikum, das längst nicht mehr existiert. Was einst lebendige Willensbildung war, ist heute choreografierte Folklore. Das Beunruhigende daran ist nicht die Leere des Rituals, sondern die Zufriedenheit mit ihr. Auch von Journalisten.