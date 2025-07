Diese Art der der „Selbstgleichschaltung“ – also nicht etwa von einer bösen Macht verordnet, sondern aus sich selbst heraus aus Überzeugung vollzogen – ist in der deutschen Medienlandschaft immer wieder zu beobachten. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Das hat zu tun mit dem Berliner Raumschiff, in dem Politiker und Hauptstadtjournalisten eine nicht immer gesunde Nähe kultiviert haben. Es hat zu tun mit dem Milieu, aus dem der Journalismus in der Regel seinen Nachwuchs rekrutiert: bürgerlich, links, urban. Aber auch blanker Opportunismus spielt eine Rolle, wozu finanzielle Interessen ebenso gehören wie der Wunsch, innerhalb des eigenen Milieus nicht anzuecken.