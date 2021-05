Zudem wären es zwei Jobs, die auch durchaus eine Herausforderung wären. Flick hätte bei diesen Vereinen nicht nur einen Umbruch einleiten können, den die Teams der beiden spanischen Vorzeigeklubs dringend notwendig haben, sondern die Aufgaben hätten auch ihren sportlichen Reiz. Während in der Bundesliga der Abo-Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt nun mittlerweile die neunte Meisterschaft in Folge feiern konnte, und dies auch noch wie in den Vorjahren vor dem letzten Spieltag, blieb es in Spanien bis zu Schluss spannend. Erst am Samstagabend sicherte sich Atletico Madrid in einem Fernduell mit dem königlichen Lokalrivalen die spanische Meisterschaft. Vor zwei Wochen hatten gar noch vier Teams die Chance auf den Gewinn der spanischen La Liga.