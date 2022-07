Als Hobbygärtner erlebt man mitunter herbe Enttäuschungen. Auch in diesem Jahr hatte ich wieder zwei Reihen Kohlrabi-Pflänzchen gesetzt, in großer Vorfreude auf die köstlichen, zarten Knollen, die frisch aus dem Beet natürlich besonders gut schmecken. Zunächst wuchsen sie gut an, auch die ersten Knollenansätze waren bald sichtbar. Doch nach einigen Tagen Abwesenheit war Schluss mit lustig. Irgendwelche Ungeheuer hatten die Blätter komplett weggefressen, weiteres Wachstum war daher nachhaltig unterbunden.

Ich stand zunächst vor einem Rätsel, denn Schnecken gab es angesichts anhaltender Trockenheit hier in diesem Jahr eigentlich kaum. Beim Studium entsprechender Fachliteratur wurde mir allerdings klar, dass ich vermutlich dafür bestraft worden war, bewährte Prinzipien der Fruchtfolge ignoriert zu haben, was den Schädlingsbefall fördert. Dort, wo jetzt mein Kohlrabi eingegangen war, standen in den Vorjahren andere Kreuzblütler, u.a. Spitzkohl, und das geht irgendwie gar nicht.

Die Knollen müssen frisch sein

Also vorbei, der Kohlrabi-Traum? Einkauf im Supermarkt ist kaum eine Alternative, denn die dort angebotenen Knollen haben meistens eine ziemliche Lagerzeit hinter sich. Das heißt, sie sind härter, mitunter bereits etwas holzig und haben auch deutlich an Aroma verloren. Aber komplett brauche ich auf mein sommerliches Kohlrabi-Vergnügen dann doch nicht zu verzichten.

Zuletzt in „Genuss ist Notwehr“ erschienen:

Denn in der Nähe meines „märkisches Landsitzes“ befinden sich ein Bio-Hof und einige Hobbygärtner, die ihre Produkte erntefrisch auf Tischen mit einer „Kasse des Vertrauens“ an der Dorfstraße feilbieten. An dieser Stelle die eindringliche geschmackspolizeiliche Warnung: Kohlrabi muss frisch sein, er nimmt schnell einen leicht muffigen Geruch an und wird holzig. Außerdem: Finger weg von allzu großen Monsterknollen.

Ernährungssoziologe wettert gegen „Fake-Schnitzel“

Die meisten Menschen werden Kohlrabi nur im Zusammenhang mit Eintopfgerichten kennen. Eine Eindimensionalität, die dieser Tausendsassa nun wirklich nicht verdient hat. Wenig verbreitet ist auch die Verarbeitung der Blätter und Stiele, obwohl diese ausgesprochen wohlschmeckend und wahre Vitaminbomben sind. Doch zumeist werden sie als „Abfall“ zusammen mit den Schalen entsorgt. Eine gewisse Renaissance erfährt Kohlrabi durch die vegetarischen und veganen Modetrends, als paniertes „Kohlrabi-Schnitzel“.

Für den Ernährungssoziologen Daniel Kofahl – derzeit angesichts der herrschenden Kriegs- und Sanktionspolitik eindeutig auf Krawall gebürstet – ist das schlicht „Betrug am Kunden und am Kohlrabi“. Es sei offensichtlich ein Faible der „olivgrünen Neoschickeria, ihr Fake-Schnitzel zu panieren, damit es überhaupt nach etwas Vernünftigem schmeckt“. Weitere wutschnaubende Ausführungen des geschätzten Ernährungssoziologen entfernten sich aber ein wenig vom Thema und rankten sich um „Frauen , die nach Männerdeodorants miefen“, „Tigerlaute“ und Versuche, „die Lebensleere und den Magen stopfen zu können“. Alles nicht falsch, aber an dieser Stelle dennoch die wohlwollende Ermahnung: Ruhig Brauner, alles wird gut!

Rohkost für den Sommer

Also was tun mit dem Kohlrabi? Der Gedanke an einen deftigen, dampfenden Eintopf erscheint angesichts der periodischen Hitzewellen, die uns derzeit heimsuchen, ziemlich abwegig. Daher zwei sommerliche Varianten. Auf der Hand liegt bei diesem Wetter natürlich Rohkost. Die puristischste Variante wäre es, die Knolle schälen, in Scheiben schneiden, dezent salzen und dann essen. Sehr zu empfehlen.

Natürlich geht es auch etwas „feiner“. Kohlrabi schälen, erst in Scheiben und dann in feine Streifen schneiden. Die Schale einer Zitrone abziehen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Zitrone dann auspressen. Ungeschälten Sesam in einer beschichteten Pfanne trocken anrösten. Alles vermischen und mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Großartig!

Bissfest gedünstet – ein Hochgenuss!

Sie wollen aber lieber einen warmen Snack? Kein Problem: Erneut schälen und in Scheiben schneiden. Butter in einem Topf zerlassen, etwas Salz und Pfeffer dazugeben. Achtung! Geheimtipp einer oberpfälzischen Meisterköchin: Statt Salz eine Prise gekörnte Brühe auf die Scheiben geben. Die Scheiben in die erhitzte Butter legen und mit wenig Wasserzugabe einige Minuten dünsten, dabei einmal wenden. Wichtig ist die Konsistenz, anzustreben ist der ganz schmale Grat zwischen ein bisschen weich, aber auch noch ein bisschen bissfest. Aus dem Topf heben und mit blanchierten und dann fein gehackten Kohlrabiblättern servieren. Auch großartig!

Was in heutigen Zeiten nicht unerwähnt bleiben sollte: Kohlrabi gehört selbst in Bioläden zu den ausgesprochen preisgünstigen Gemüsearten. Ist aber dennoch alles andere als ein krisenbedingter „Notnagel“. Im nächsten Jahr werde ich jedenfalls den Standort meiner Kohlrabisetzlinge bei der Beetplanung sehr sorgfältig auswählen.

Kohlrabi-Gerichte

Zutaten für 4 Personen

Kohlrabi-Rohkost

2-3 mittelgroße Kohlrabi

1 unbehandelte Zitrone

20g Sesamkörner

Salz, Pfeffer



Gedünstete Kohlrabischeiben

2-3 mittelgroße Kohlrabi

3 El. Butter

Salz (oder gekörnte Brühe), Pfeffer