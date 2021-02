Die „Russenpeitsche“ knallt nicht mehr, der „Flockdown“ ist beendet, der Schlitten kommt wieder in den Keller. Die Temperaturen bewegen sich in vielen Regionen allmählich in den zweistelligen Bereich, aber diesmal ohne Minuszeichen. In Bezug auf emotionale Wetterfühligkeit ist das ein Klassiker. Die Rede ist vom Vor-Frühlingsgefühl. Ein labiler Zustand, denn natürlich muss man mit weiteren, möglicherweise heftigen Kälteeinbrüchen rechnen, bevor sich der Frühling endgültig Bahn bricht und dies auch in der Natur dokumentiert. Dann müssen wir nur noch Corona in den Griff bekommen und alles wird gut. Was natürlich Quatsch ist, aber das würde jetzt zu weit führen.

Schluss mit deftig Bei vielen Menschen hat das auch Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten. Bye,bye deftige, schwere Eintöpfe und Schmorgerichte, hallo luftige Frühlingsspeisen. Also Mahlzeiten, zu denen man auch nicht mehr dunkle Sinfonien von Jean Sibelius oder Dmitri Schostakowitsch hören mag, sondern eher die Brandenburgischen Konzerte von J.S.Bach oder das Frühlingskonzert aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Das gilt natürlich auch für Rock-Fans, die im Vorfrühling möglicherweise von Metallica auf Tom Petty & the Heartbreakers umsteigen.

Manchmal vergaloppiert man sich ja beim Schreiben. Wie komme ich jetzt elegant von der Russenpeitsche und Vivaldi zum Blumenkohl, um den es hier und heute eigentlich gehen soll? Eigentlich gar nicht, und so erspare ich mir gestelzt konstruierte Überleitungen und lege einfach los.