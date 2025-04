Vielleicht passt daher der Spruch „Klappe zu, Affe tot“ so gut in unsere Zeit, die von so manchen Unübersichtlichkeiten, den ihnen zugrundeliegenden Komplexitäten und den damit verbundenen Zumutungen geprägt ist. Man hat zunehmend die Nase voll von endlosen Diskussionen und Diskursen, von sogenannten Suchbewegungen und Pluralitäten, von wechselnden bzw. fluiden Identitäten und vielem anderen mehr, was alte Gewissheiten ins Wanken bringt.