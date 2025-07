Am Dienstagabend hatte Maischberger nur diesen einen Gast. Diesen Friedrich Merz, der mal in der Politik war, dann wieder raus, der jetzt wieder drin ist in der Politik – und seit einigen Wochen im Kanzleramt sitzt. Als Nachfolger von so großen Namen wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl. Und ja, auch als Nachfolger von Angela Merkel, aber die bringt sich ohnehin selbst regelmäßig mit Kritik an Merz ins Gespräch. Und ob Merkel eine große Kanzlerin war, das wäre ohnehin noch zu diskutieren. Aber zurück zum Thema.