Nehmen wir nur einmal sein berühmtestes Drama, „Der Besuch der alten Dame“ (1956), das man wie einen voll und ganz gegenwärtigen Kommentar auf die Gesellschaft im Schatten des Virus lesen kann. Nur kommt unsere Gegenwart dabei sichtlich besser weg als die verarmte Kleinstadtgemeinschaft in Dürrenmatts schwarzgalliger Groteske. Geradezu heimgesucht wird sie von der Multimillionärin Claire Zachanassian. Zwar stellt die bizarre Dame mit Vorliebe für Panther- und Männerjagden ihrem einstigen Heimatort üppige finanzielle Hilfe in Aussicht, fordert dafür aber den Kopf des Krämerladenbesitzers Alfred Ill, der sie in ihrer Jugend verstieß. Obwohl die Bürger und Bürgerinnen sich zunächst auf die hehren Ideale der westlich-abendländischen Hemisphäre berufen, schwinden die ethischen Vorsätze mit jedem neuen Paar Schuhe – bis sich der Protagonist zuletzt für die Gier des Kollektivs opfert. Wie viel ist also ein Menschenleben wert?