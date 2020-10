Preisfrage vor der Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers 2020: Wer war der erste Friedensnobelpreisträger? Antwort: Es waren deren zwei: Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes, und Frédéric Passy, Begründer der Internationalen Friedensliga. Letztere wurde ins Leben gerufen, um angesichts der Luxemburgkrise im Jahr 1867 einen Krieg zwischen Preußen und Frankreich zu verhindern. Es half nichts. Drei Jahre später kam es doch zum Krieg. Die Internationale Friedensliga wurde aufgelöst. Das konnte allerdings nicht verhindern, dass Frédéric Passy seinen Preis bekam.

Schon diese erste Preisverleihung erwies sich somit als Menetekel für den von Alfred Nobel in bester Absicht gestifteten Preis. Das Problem der Auszeichnung liegt dabei in der ehrenvollen Absicht selbst. Denn anders als die Nobelpreise für Physik, Medizin, Chemie oder Literatur zeichnet der Friedensnobelpreis keine objektive und in sich abgeschlossene Leistung aus, sondern Ideen, Engagement und Projekte. Die aber können scheitern. Der Friedensnobelpreis, so könnte man sagen, ist ein Preis für die gute Absicht.

Die Verbrüderung der Völker

Alfred Nobel war sich dieses Problems sehr wohl bewusst. In seinem Testament heißt es daher, dass derjenigen den Preis bekommen solle, „der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat.“ Ausgezeichnet werden sollte also halbwegs handfestes und ablesbares.

Aber genau das macht die Sache zu schwierig. Das erste Komitee im Jahr 1901 ging daher auf Nummer sicher und wählte nicht nur Passy zum Preisträger, der die Vorgaben Nobels hervorragend erfüllte, sondern eben gleich auch noch Dunant. Der hatte zumindest Konkretes vorzuweisen: Die Genfer Konvention und ein philanthropisches Werk, das noch heute besteht. Strenggenommen, erfüllen zwar beide nicht die Vorgaben Nobels, aber egal: zum Wohle der Menschheit sind sie allemal. Das ist auch der Grund dafür, dass das Rote Kreuz zum absoluten Favoriten der Preiskomitees aufstieg. Dreimal wurde das IKRK ausgezeichnet, 1944, 1963 und 1971 – öfter als jede andere Person oder Organisation.

Ein Preis für das Allgemeine

Keine Frage: Mit Denis Mukwege oder Abiy Ahmed beispielsweise wurden auch in den letzten Jahren Menschen ausgezeichnet, deren mutiges und engagiertes Handeln ohne jeden Zweifel im Sinne von Nobels Stiftungstext war. Da ändert jedoch nichts daran, dass sich in der Vergabepraxis des Friedensnobelpreises zunehmend die Tendenz eingeschlichen hat, humanes Engagement im Allgemeinen zu würdigen – etwa gegen Armut und Klimawandel oder für Menschenrechte und Demokratie. Das alles ist wichtig und notwendig. Nur mit der Stiftungsidee hat es wenig zu tun. Man hat den Eindruck, dass aus lauter Verlegenheit der Friedensnobelpreis zu einer Auszeichnung für einen allgemeinen Humanismus mutiert ist.

Dabei mangelt es nicht an potentiellen Kandidaten. Denn bewaffnete Konflikte gibt es mehr als genug. Und zum Glück gibt es überall dort auch Menschen, die sich diesem Irrsinn entgegenstellen: in der Ukraine, in Syrien, im Libanon, im Jemen, in Nigeria, Tschad und Kamerun.

Ein Beleg für unsere Trägheit

Doch auf die wirklichen Konflikte aufmerksam zu machen, tut natürlich weh. Denn das lenkt den Blick darauf, dass die Millionen Toten und Verwundeten, die Leidenden und Vertriebenen nicht die Produkte abstrakter historischer Prozesse sind, sondern das Ergebnis konkreten menschlichen Handelns: also von Gier, Machtbesessenheit, Eitelkeit, Dummheit und Brutalität.

Jeder ernsthaft verliehene Friedensnobelpreis ist daher immer auch ein Beleg für unsere Trägheit, unseren Unwillen und unsere Mitschuld. Die notwendige Entschlossenheit vorausgesetzt, wäre die oben genannten Konflikte der Gegenwart alle beherrschbar. Dass sie es nicht sind, ist auch unsere Verantwortung. Doch das ist natürlich eine schmerzliche Einsicht. Da ist es doch viel bequemer einen Friedenspreis zu verleihen, an irgendeinen Umweltschützer, eine Feministin oder irgendeinen anderen Aktivisten. Das macht ein reines Gewissen, fühlt sich gut an und befriedigt die eigene Eitelkeit. Wollen wir hoffen, dass das Komitee sich am Freitag auf die eigentliche Idee Alfred Nobels besinnt – auch wenn es schmerzt.