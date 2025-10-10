- Venezuelas Eiserne Lady
Mit Maria Corina Machado erhält in diesem Jahr eine konservative Politikerin den Friedensnobelpreis. Die Gegnerin des Wahlfälschers Nicolás Maduro bleibt trotz Morddrohungen in Venezuela.
Von ihren Anhängern und Bewunderern wird sie manchmal „Eiserne Lady von Venezuela“ genannt und mit Margaret Thatcher verglichen. Doch die Entschlossenheit und der Mut, mit dem Maria Corina Machado seit über zwei Jahrzehnten für Demokratie und Bürgerrechte in Venezuela kämpft, sind beispiellos. Für diese Leistung erhielt die 58-jährige Oppositionspolitikerin heute den Friedensnobelpreis.
Sie wird ihn nicht persönlich in Empfang nehmen können. Seit mehr als einem Jahr, nach der gefälschten Wiederwahl des Machthabers Nicolas Maduro, lebt Machado im Untergrund, da sie Verhaftung oder gar Ermordung befürchten muss. Denn die von ihr geführte Opposition hat 2024 nachgewiesen, dass der Oppositionskandidat Edmundo Gonzalez die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Ihre Wahlbeobachter konnten die echten Wahlergebnisse in den meisten Wahllokalen abfotografieren. Die wochenlangen Proteste in allen großen Städten des Landes ließ Maduro mit brutaler Härte niederschlagen.
