Sie wird ihn nicht persönlich in Empfang nehmen können. Seit mehr als einem Jahr, nach der gefälschten Wiederwahl des Machthabers Nicolas Maduro, lebt Machado im Untergrund, da sie Verhaftung oder gar Ermordung befürchten muss. Denn die von ihr geführte Opposition hat 2024 nachgewiesen, dass der Oppositionskandidat Edmundo Gonzalez die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Ihre Wahlbeobachter konnten die echten Wahlergebnisse in den meisten Wahllokalen abfotografieren. Die wochenlangen Proteste in allen großen Städten des Landes ließ Maduro mit brutaler Härte niederschlagen.