So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Es gibt kaum ein Wort, das bereits seit Jahrzehnten derart hoch im Kurs steht, wie das Wort „Diskurs“. Das gemeinsame und möglichst öffentliche Gespräch ist der Lebenssaft der Demokratie. Doch wer darf an diesem Diskurs teilnehmen? Und warum haben immer mehr Deutsche das ungute Gefühl, die öffentliche Äußerung von Meinungen und Standpunkten sei nicht erwünscht und könne im Extremfall sogar gefährlich werden?

Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht die Juristin Frauke Rostalski, Professorin für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität zu Köln sowie Mitglied des Deutschen Ethikrats, mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero. Ein Gespräch über die Gefährdungen des öffentlichen Diskurses, Engführungen in der politischen Debatte und die Rolle des Ethikrates in den großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der letzten Jahre.

Ralf Hanselle (li.) und Frauke Rostalski / Pascal Bünning

Das Gespräch wurde am 2. Juli 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden: