Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist am Freitagabend mit einem 2:0-Sieg gegen Polen in die Europameisterschaft in der Schweiz gestartet. Ein wichtiger Auftakterfolg und ein gelungener Start ins Turnier, in dem für die deutsche Auswahl unter Umständen auch der ganz große Erfolg drin sein könnte. Am Dienstagabend steht das zweite Gruppenspiel gegen Dänemark auf dem Spielplan, dabei muss das Team allerdings auf seine Kapitänin Giulia Gwinn verzichten, die das gesamte Turnier mit einer Innenbandverletzung verpassen wird.

Doch ungeachtet aller sportlichen Fragen wird der Frauenfußball hierzulande weiterhin entweder belächelt oder mit gesellschaftspolitischen Erwartungen überfrachtet. Dabei hätte er es längst verdient, als eigenständiger Sport respektiert zu werden – ohne ständige Vergleiche mit dem Männerfußball.