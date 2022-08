Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss jünger werden, ist ein Mantra, das immer wieder und geradezu sakrosankt aus den Rundfunkanstalten des Landes zu vernehmen ist. Meist noch um den Zusatz „und diverser“ ergänzt, worum es an dieser Stelle aber nicht gehen soll. Nun gibt es unterm Strich drei Hebel, um als ARD, ZDF oder Deutschlandradio „jünger“ zu werden.

Der erste ist, etablierte Marken und Formate angepasst über neue Kanäle auszuspielen. Also beispielsweise die Marke „Tagesschau“ auf TikTok zu etablieren. Der zweite Hebel ist, ganz neue Kanäle und Formate zu entwickeln, die dezidiert eine junge Zielgruppe ansprechen. Exemplarisch sei hier das journalistisch gut gemachte Youtube-Reporterformat STRG-F genannt, aber auch das woke Funk, das immer wieder mit hanebüchenen Beiträgen aus der Zeitgeisthölle auffällt, etwa mit der Behauptung, dass das Kopftuch ein Zeichen des Feminismus sei. Und der dritte Hebel ist, bestehende Marken und Formate insofern zu verjüngen, dass sie künftig von jüngeren Menschen gemacht werden.

Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass Frank Plasberg die ARD-Talksendung „Hart aber fair“ Ende November verlassen wird; nach 22 Jahren und dann rund 750 Sendungen. Ein Nachfolger steht bereits fest: Louis Klamroth. „Louis wer?“, mag sich nun manch Zuschauer denken. Und das nicht von ungefähr, denn Klamroth ist – und das ist nicht wertend gemeint – kein ÖRR-Eigengewächs, das sich sukzessive hochgearbeitet hätte innerhalb des ARD-Kosmos, sondern einer, der von außen kommt und journalistisch bisher vor allem für private Medien tätig war. Zu Klamroth gleich mehr.

Frank Plasberg ist de facto „Hart aber fair“

„Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, kommentiert Plasberg seinen Abschied von „Hart aber fair“, für das der WDR verantwortlich zeichnet – und das unter den etablierten Polit-Talkshow-Formaten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein zentrales Alleinstellungsmerkmal hat: Obwohl Plasberg bisher untrennbar mit der Sendung verbunden wurde, weil er von Anfang an dabei war, trug sie nie seinen Namen, also anders als die Talkformate von Maybritt Illner, Anne Will oder Markus Lanz. Das hat zunächst einmal den Vorteil für die ARD, dass sich „Hart aber fair“ auch unabhängig vom Moderator fortführen lässt. Gleichwohl ist Frank Plasberg seit 22 Jahren de facto „Hart aber fair“.



Das könnte Sie auch interessieren:



Plasberg zeichnete sich über all die Jahre durch eine gewisse Volksnähe aus. Oder wie es Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, formuliert: „Frank Plasbergs Stil ist seit über 20 Jahren, Fragen an die Politik aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger zu stellen.“ Anders ausgedrückt: Plasberg war zwar immer Teil des Eliten-Diskurses, verstand sich aber gut darin, dies den Zuschauer nicht spüren zu lassen, sondern sich als dessen Sprachrohr in aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten zu präsentieren.

Als einer, der nicht nur wissen will, wie sich die geplante Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde berechnet, sondern auch, welche Mehrkosten damit auf einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt konkret zukommen. Unterstrichen wurde das erwünschte Zuschauergefühl der Volksnähe bei „Hart aber fair“ immer auch dadurch, dass es zum Konzept gehört, Zuschauerkommentare in die Sendung einzubinden. Früher musste man dafür anrufen oder ins Gästebuch schreiben, mittlerweile werden auch Beiträge in den sozialen Medien berücksichtigt. Mit diesem „Mit dem Bürger reden, nicht nur über ihn“-Ansatz war „Hart aber fair“ in Sachen Polit-Talks seiner Zeit in gewisser Weise voraus. Denn die Interaktion mit dem Rezipienten ist heute selbstverständlich – oder sollte es in den Redaktionen zumindest sein.

Die Sendung drohte einzuschlafen

Gleichwohl wäre eine reine Lobhudelei an dieser Stelle zu viel des Guten. Denn als regelmäßiger Talkshow-Zuschauer – was auf den Autor dieser Zeilen zutreffen mag – konnte man sich zuletzt nicht gänzlich des Eindrucks erwehren, dass dem „Hart aber fair“-Konzept eine Überarbeitung gut täte. Denn zuletzt drohte die Sendung einzuschlafen. Und insbesondere in der Corona-Diskussion machte Plasberg keine gute Figur, schlug sich als Moderator – dessen Aufgabe es gewesen wäre, kritisch bei allen Gästen nachzubohren – zu sehr und zu offensichtlich auf die Seite der Maßnahmenbefürworter in den geladenen Runden.

Als eindrückliches Beispiel sei hier die Sendung mit dem Titel „Nur ja keinen Zwang: Ist unsere Politik beim Impfen zu feige?“ aus dem November 2021 genannt. In einem Einspieler wurden damals verschiedene Umfragen zur Corona-Politik zitiert: „89 Prozent der Ungeimpften finden, dass die Medien einseitig über Corona berichten“ und „68 Prozent der Ungeimpften glauben, dass Corona ein Vorwand ist, um mehr staatliche Kontrolle zu erhalten“. Plasberg nannte derlei „Fake News“ – und half den anderen Gästen anschließend dabei, verbal auf Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazins, einzuprügeln, weil die als einzige in der Runde für eine liberale Corona-Politik und mehr Selbstverantwortung plädierte.

Nun muss sich freilich nicht nur Plasberg den Vorwurf gefallen lassen, in der Corona-Diskussion aus seiner Rolle als kritischer Beobachter ausgebrochen zu sein und zu sehr Partei pro Regierungsmaßnahmen bezogen zu haben. Aber von einem kritischen Moderator, der dafür bekannt sein soll, „Fragen an die Politik aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger zu stellen“ (Schönenborn) hätte man insbesondere in der Debatte über die größten Grundrechtseinschränkungen in Nicht-Kriegszeiten mehr erwarten können – ja, auch müssen.

Das Wünschdirwas-Prinzip funktioniert auch bei der ARD nicht

Doch sei’s drum. Plasberg wird „Hart aber fair“ nun also verlassen und durch Louis Klamroth ersetzt. Klamroth, Jahrgang 1989, ist der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer und spielte an dessen Seite im Film „Das Wunder von Bern“. Und Klamroth ist Journalist, schrieb unter anderem für stern.de und wurde im Jahr 2016 mit damals 27 Jahren, so ist der Presse zu entnehmen, jüngster Polit-Talkshow-Moderator Deutschlands mit einem eigenen Format: „Klamroths Konter“ auf n-tv. Zuletzt aufmerksam machte der mittlerweile 32-Jährige auf sich auf ProSieben. Nun soll er in die Fußtapfen von Plasberg bei „Hart aber fair“ treten, erstmals im Januar 2023.

Klamroth soll der Sendung offensichtlich eine Verjüngungskur verpassen und, so sicherlich ein Kalkül der Verantwortlichen, auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen und sukzessive als Stammpublikum gewinnen. Ein Ziel, das aus Sicht der Macher hinter den Kulissen durchaus Sinn machen mag, allerdings funktioniert das Wünschdirwas-Prinzip auch bei einer Institution, die permanent mit dem Geld der Menschen im Land gefüttert wird – ob die nun wollen oder nicht –, nur bedingt. Denn ein Mantra allein („Die ARD muss jünger werden“) ist noch keine Strategie.

Ein gewagtes Experiment mit einer etablierten Marke

Am Montag etwa schalteten zur Gaskrise-Diskussion bei „Hart aber fair“ laut Quotenmeter 2,53 Millionen Zuschauer ein, womit sich die Sendung bei einem Marktanteil zwischen 5,9 und 11,5 Prozent bewegte. Ein solider Wert. Ein Problem allerdings, das nicht nur „Hart aber fair“ hat, sondern das lineare Programm der ARD insgesamt, ist dieses: Mal abgesehen von Sport-Live-Übertragungen, ist nur ein kleiner Teil der Zuschauer unter 49 Jahre alt. Die stärkste Nutzung des Programms ist mit Abstand bei den über 60-Jährigen zu beobachten, während die Tendenz bei den ganz Jungen seit Jahren rückläufig ist. Eine Entwicklung, die durch soziale Medien einerseits und den Erfolg der Streaming-Dienste andererseits befeuert wurde.

Vor dem Hintergrund ist die Verpflichtung von Klamroth, den die allermeisten ARD-Stammzuschauer nicht kennen dürften, auch ein gewagtes Experiment im Umgang mit der Marke „Hart aber fair“. Weicht Klamroth zu sehr vom Moderationsstil Plasbergs ab, könnte das eine abschreckende Wirkung haben. Doch je stärker das neue „Hart aber fair“ am bisherigen Sendungskonzept festhält, desto schwieriger wird es werden, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Vor dieser Herausforderung fürchten muss sich Klamroth nicht. Für den 32-Jährigen ist es so oder so ein Karrieresprung. Fürchten müssen sich nur die Sender-Verantwortlichen, die entschieden haben, die Ära Plasberg mit einem harten Schnitt, statt mit einem sanften Übergang zu beenden.



Hören Sie zum Thema Medien auch den Cicero-Podcast mit Ex-Bild-Chef Julian Reichelt