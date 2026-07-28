Eine Autorengruppe um die beiden Pneumologen Dieter Köhler und Thomas Voshaar bringt Licht ins Dunkel der von der Pandemiepolitik ruinierten Impfdebatte. Sie ist interdisziplinär mit Ärzten, Philosophen, Epidemiologen, einem Psychologen und einem Aerosolphysiker besetzt. In ihrem Review-Papier beschäftigen sie sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen von Impfungen. Sie konkretisieren das am Beispiel der Influenza- und Covid-19-Impfungen. Wann ist eine Impfung sinnvoll, und wann weiß man das überhaupt? Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe haben sich während der Pandemie individuell, aber auch als Gruppe in dem Verein „Sokrates. Kritische Rationalisten e.V.“ mit den aus der Pandemie resultierenden wissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt, aber zugleich konkrete Handlungsempfehlungen für die Bürger formuliert. Das Ziel dieses Papiers ist die Überwindung der bisherigen Debattenstruktur, die immer noch von der früheren politischen Frontenbildung dominiert wird.

Ende vergangenen Jahres gab es in Deutschland ernüchternde Zahlen. Laut dem epidemiologischen Bulletin des RKI (Robert-Koch-Institut) vom Dezember 2025 ist die Impfquote gegen Covid-19 und Influenza bei Erwachsenen über 60 Jahren dramatisch zurückgegangen. Ließ sich 2008 noch die Hälfte dieser Personengruppe gegen die Influenza impfen, waren das im Jahr 2024 nur noch 34 Prozent. Noch dramatischer fallen diese Zahlen bei der Covid-19-Impfung aus. Dort nutzten nur noch 13 Prozent der über 60-Jährigen dieses Angebot, während diese Quote bei allen Erwachsenen über 18 Jahren auf acht Prozent gefallen ist. Die Covid-19-Empfehlung der ständigen Impfkommission (STIKO) an die Senioren und Menschen mit Grunderkrankungen wird faktisch ignoriert.

In der Fachdebatte wird über diese Entwicklung ausführlich diskutiert, etwa von der Ärztin Elena Terhalle auf der auch vom Laienpublikum gerne genutzten Plattform Doccheck.com. Die Autorin sucht nach den Gründen und findet sie in der unzureichenden Infrastruktur. Es fehle „eine echte präventivmedizinische Struktur für Erwachsene“. Das ist sicherlich einer der Gründe, aber gleichzeitig tappen viele Autoren im Dunkeln, wenn sie dieses gerne „Impfmüdigkeit“ genannte Phänomen erklären wollen.

Der wichtigste Grund wird als der berühmte Elefant im Raum ignoriert. Die in Deutschland traditionell seit den 1980er Jahren vor allem in grünen Milieus verbreitete Impfskepsis bekam während der Pandemie der Jahre 2020 bis 2023 gewaltigen Auftrieb. Zwar haben die Grünen ihre frühere Wissenschaftskritik ins Gegenteil verkehrt und sie durch eine längst überwundene geglaubte Wissenschaftsgläubigkeit ersetzt, aber diese ideologische Umkehrung war einer der entscheidenden Gründe für das dramatische Absinken der Impfquoten in den vergangenen Jahren.

Schließlich gibt es einen ehernen Grundsatz, um den Sinn jedes pharmakologischen Mittels – und eine Impfung ist nichts anderes – auf wissenschaftlicher Grundlage zu definieren: Wie ist das Verhältnis zwischen Nutzen und Risiken? Das kann sich schnell umkehren, wie sich ab 2010 zuerst in Schweden zeigte. Der Impfstoff Pandemrix stand „im zeitlichen Zusammenhang mit A/H1N1-Influenzaimpfung“ und konnte nachweislich Narkolepsie auslösen, wie es das bei uns für die Impfstoffsicherheit verantwortliche Paul-Ehrlich-Institut in einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2016 feststellte. Dabei handelt es sich um eine chronische neurologische Erkrankung, die den Wach-Schlaf-Rhythmus zerstört. Sie wird deshalb auch Schlafsucht genannt.

Mischung aus Hysterie und bewusster Verzerrung

In Deutschland begannen Ende 2020 die Covid-19-Impfungen. Im Laufe der Zeit wurde sie von einem Hoffnungsträger als Ausweg aus der Pandemie zu einem politisch hoch umstrittenen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Aus dem auf Freiwilligkeit beruhenden individuellen Gesundheitsschutz wurde ein bei Verweigerung mit Sanktionen belegter Zwang. Das führte zu einer von ideologischen Annahmen und politischen Überzeugungen bestimmten Debatte, die aus einer einfachen Impfung eine dem vermeintlichen Gemeinwohl dienende Verpflichtung machte. Das bestimmt die Debatte bis heute und hat zu vielfältigen politischen Kollateralschäden geführt. Das Vertrauen in die Politik sowie weite Teile der Ärzteschaft und der Wissenschaft wurde aus der Perspektive vieler Bürger schwer geschädigt. Die sogenannte Impfmüdigkeit ist eine Folge dieser Pandemiepolitik.

Vor diesem Hintergrund veröffentlichte die Autorengruppe von Sokrates. Kritische Rationalisten e.V. jetzt ihr Paper unter dem Titel „Kritisch-rationale Bewertung der Impfungen gegen Influenza und Covid-19“. Eine kritische Aufarbeitung der wissenschaftlichen Defizite in der Pandemiepolitik findet bis heute nicht statt, wie nicht nur die gescheiterte Enquetekommission im Bundestag in jeder Sitzung dokumentiert. Impfungen sind damit zu einem Minenfeld geworden, wo eines nicht mehr interessiert: die Abwägung zwischen Nutzen und Risken.

In einem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess geht es nicht um die Formulierung von Antworten und Gewissheiten, wie es ab Ende 2020 passierte. Das hat idealtypisch der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach formuliert: Die Impfungen seien „nebenwirkungsfrei“. Zwar hat er das mittlerweile als Irrtum eingestanden, aber diese Gewissheit mit politischem Verfallsdatum bestimmte die Tonlage der damaligen Debatte. Seriöse Wissenschaftler formulieren dagegen Fragen, deren mögliche Antworten sie anschließend diskutieren.

So sind laut den Autoren bei jeder Impfung drei Fragen zu stellen: „1. Werden Tod und schwere Verläufe signifikant reduziert? 2. Wird das Angehen einer Infektion komplett verhindert? 3. Wird die Übertragungsrate (Ansteckung) reduziert?“ Dabei sei zu berücksichtigen, dass „die meisten Infektionserreger nicht für alle Menschen gleich gefährlich sind“. Deshalb müsse in einer „Wirksamkeitsanalyse“ geklärt werden, welche Alterskohorten und Risikogruppen von einer Impfung profitieren – und welche nicht. Wenn ein geringer Nutzen mit hohen oder nicht eindeutig geklärten Risiken des Impfstoffes verbunden ist, fällt das Ergebnis negativ aus.

Diese drei Fragen sind die erkenntnistheoretische Grundlage jeder nüchternen wissenschaftlichen Analyse. Die fehlte häufig: In der mit einer Mischung aus Hysterie und bewusster Verzerrung längst bekannter Daten zur Vulnerabilität von Kindern und Jugendlichen geführten Debatte wurde trotzdem die Impfung dieser Personengruppe aktiv betrieben, auch gegen den ausdrücklichen Wunsch der Eltern. Das war einer der vielen Skandale in dieser Zeit, die die Protagonisten dieser (pseudo)wissenschaftlichen Verirrung gerne unter den Teppich kehren. So empfahl die STIKO noch im Mai 2022 die Covid-19-Impfungen für gesunde Kinder ab dem 5. Lebensjahr, obwohl die gegenteiligen Fakten längst bekannt waren – und in dem epidemiologischen Bulletin 21/22 des RKI auch beschrieben worden sind. Sie handelte erkennbar unter politischem Druck und nicht auf Basis einer nüchternen wissenschaftlichen Analyse.

Im Blindflug durch die Pandemie

Wissenschaft ist nie endgültig, sondern ein fortlaufender Prozess. Die Autorengruppe orientiert sich an der Erkenntnistheorie des österreichisch-englischen Wissenschaftstheoretikers Karl Popper. Dessen Ansatz lässt sich so zusammenfassen: Es ist besser, Ideen anstatt Menschen sterben zu lassen. Die Grundlage liefert eine wissenschaftliche Methodik, die sich an Versuch und Irrtum orientiert. Überprüfen lässt sich das mit Hilfe der empirischen und experimentellen Forschung.

Eine Datenanalyse muss sich aber gerade in der Epidemiologie an zwei zentralen Kriterien orientieren: Repräsentativität für die Gesamtbevölkerung und eine langfristige Kontrolle dieser Gruppe, um die Entwicklung bei der Ausbreitung eines Virus und die Wirksamkeit eines Impfstoffes festzustellen. Solche „prospektiven Kohortenstudien“ seien die effektivste Möglichkeit, um diese Entwicklungsdynamik zu erfassen. Daran habe es in Deutschland nahezu „gänzlich gefehlt“, so die Arbeitsgruppe. Um es prononcierter auszudrücken: Deutschland flog im Blindflug durch die Pandemie.

Ein Schwerpunkt in diesem Paper ist deshalb die Methodenfrage. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Sie müssen immer auf ihren Zweck hin überprüft werden. So gilt schon lange ein randomisiertes Studiendesign als Goldstandard in der Medizin, weil es ein hohes Maß an Informationen zur Verfügung stellt, die bei anderen Ansätzen wie den klassischen Beobachtungsstudien nicht zu erhalten sind. Der größte Nachteil sind die hohen Kosten. Beobachtungsstudien dagegen sind schon methodisch nicht in der Lage, einen „möglichen Ursachen- bzw. Risikozusammenhang zu beweisen“, so die Autoren. Diese Differenz zwischen Kausalität und statistischer Korrelation ist allerdings vielen Journalisten bis heute unverständlich. Trotzdem sind solche methodisch begrenzten Beobachtungsstudien nicht sinnlos, wie die Autorengruppe deutlich macht. Sie haben ihren Wert zur Formulierung von Hypothesen, die später überprüft werden können.

Auf dieser Grundlage kommt die Autorengruppe zu ihren Schlussfolgerungen, die den Dogmatikern unter Impfgegnern und Impfbefürwortern nicht gefallen werden. Sie hält eine jährlich zu wiederholende Influenza-Impfung für sinnvoll, während sie dafür bei der Corona-Impfung keine wissenschaftliche Grundlage findet. Das beruht auf einer virologischen Einschätzung von Influenzaviren. Diese verändern sich rasant. Niemand kann vor der jährlichen Grippesaison wissen, welche Bedeutung diese Veränderungen bezüglich ihres Gefährdungspotentials für den Menschen haben.

In der jüngeren Vergangenheit gab es dafür zwei Beispiele: die „Chinesische Grippe“ von 1957/58 und die „Hongkong-Grippe“ zwischen 1968 und 1970. Das RKI hat in einem Review-Papier aus dem Jahr 2016 die Zahl der Pandemietoten auf 29.100 für 1957/58 und auf 46.900 von 1968 bis 1970 angegeben. Die Autorengruppe kommt deshalb zu folgender Schlussfolgerung: Langfristig sei „der Schutz nur erfolgreich, wenn jährlich geimpft wird, denn Influenzaviren haben eine extrem hohe Mutationsrate. Da Mutation auch ähnliche Virustypen erzeugen kann, wie sie bereits früher einmal für Epi- oder Pandemien verantwortlich waren, scheint die wiederholte Impfung mit angepassten Impfstoffen durch das jahrzehntelang andauernde Immungedächtnis einen weiteren Schutz zu bieten, wenn diese Varianten wieder auftauchen.“ Sie gehen mit ihrer Impfempfehlung auch über die der STIKO hinaus, die keine flächendeckende Impfung empfiehlt.

Impfmüdigkeit ist keine Variante der Narkolepsie

Bezüglich der Corona-Impfung kommen die Autoren zu entgegengesetzten Schlussfolgerungen. Im Gegensatz zu den Influenzaviren zeigten die Coronaviren nach Auslaufen der Pandemie kein besonderes Gefährdungspotential mehr. Das Impf-Problem sei „dahingehend gelöst, dass durch die starke Abnahme der schweren Verläufe und der Sterberate (Virulenz) durch Infektionen mit mutierten Coronaviren eigentlich die Indikation zur Impfung entfallen“ sei. Diese Entwicklung sei „bereits im Winter 2020/21 erkennbar“ gewesen, „obwohl es, wie bei uns, in vielen Ländern noch hohe Infektionsraten gab. Die Daten zeigten eindrucksvoll, dass die Sterberaten den Durchschnittswerten in Jahren vor der Coronapandemie (ohne schwere Influenzapandemie) entsprachen.“ Die Situation sei „nicht vergleichbar mit der Influenza, denn hier wird der Impfstoff permanent an die herrschenden Infektwellen angepasst“.

Das wiederum sieht die STIKO anders, findet aber in der Bevölkerung mit dieser Empfehlung keine Resonanz, wie die Impfquote zeigt. In diesem Kontext ist die Debatte über den Ursprung des Virus von zentraler Bedeutung. Denn ein natürlicher Ursprung, die Zoonose, dieser 2019 plötzlich auftretenden Mutation widerspricht allen bisherigen Erfahrungen mit klassischen Coronaviren. Insofern ist der heute mittlerweile als wahrscheinlich anzusehende Laborursprung in Wuhan die plausibelste Erklärung. Sie erklärt das Gefährdungspotential mit dem Wildtyp aus Wuhan – und zeigt die Dringlichkeit einer Beschränkung der „Gain-of-function“-Forschung in der Virologie. Sie schaffte erst die Probleme, die sie zu lösen vorgibt. Zudem raten die Autoren vom „breiten Einsatz“ der neuen mRNA-Impfstoffe „wegen ungeklärter Risiken“ und der Existenz „besserer Alternativen“ ausdrücklich ab.

Die vermeintliche Impfmüdigkeit ist somit keine Variante der Narkolepsie, auch Schlafsucht genannt. Sie ist das Ergebnis politischen und wissenschaftlichen Versagens. Sie ruinierte die Akzeptanz der Impfung als des wichtigsten Instruments der Prävention. Mit diesem Review-Paper beginnt hoffentlich eine seriöse Debatte, die die alten Schützengräben der politischen Virologie verlässt.

Disclaimer: Frank Lübberding ist Mitglied von Sokrates. Kritische Rationalisten e.V.