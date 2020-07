Wer sich dennoch nicht leicht tut, Frankfurt oder Berlin für sauber zu halten, möge sich anderwärts umschauen: Selbst den Skandinaviern sind wir inzwischen nahe auf den Fersen. Auch ein Blick in die Kulturgeschichte kann helfen. Wann in den letzten 5000 Jahren lag je so wenig Dreck herum? Und die Reinlichkeitsschraube wird weiter angezogen: Die Knallerei an Silvester soll aufhören, das Elektroauto, die E-Zigarette greifen um sich.