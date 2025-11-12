- „Die Wasser umgaben mich bis an mein Leben“
Klingt zeitgeistig, doch es geht um Wichtigeres: „Yunan“ erzählt von einem arabischen Autor, der auf einer Hallig neuen Lebensmut findet. Regisseur ist der in Hamburg lebende Syrer Ameer Fakher Eldin – ein Shooting Star des internationalen Arthouse-Kinos.
Das Grün in Nordfriesland wirkt satter als anderswo. Vielleicht liegt’s am Himmel, der oft grau darüber prangt. Oder am salzigen Boden, der das Weidegras der Marschrinder so saftig sprießen lässt. Wer den Norden Deutschlands kennt, weiß, wovon die Rede ist. Und versteht die Faszination, die diese Region auszulösen vermag. Den Reiz ständig wechselnder Wolkenformationen, des rauen Windes und der Gesänge unterschiedlichster Vögel. Die Inseln dort oben ziehen Jahr für Jahr immer mehr Urlauber an. Die Halligen aber verharren als Ort der Idylle. Hierhin verschlägt es den Protagonisten des Films „Yunan“. Er sucht die Einsamkeit und will nachdenken – über seinen letzten Schritt.
Munir (Georges Khabbaz) stammt aus Syrien und lebt im Hamburger Exil. Neben einer Lebenskrise plagt den Schriftsteller eine seltsame Atemnot, die auch sein Arzt nicht zu klären weiß. Er rät ihm zu einer Auszeit. Einsam sitzt Munir in seiner kleinen Wohnung, raucht am offenen Fenster und telefoniert mit der zurückgebliebenen Familie. Das Gedächtnis seiner Mutter lässt nach. Doch immer wieder lässt er sich von ihr diese eine Parabel erzählen. In der Geschichte des verwunschenen Hirten, der weder Mund noch Nase oder Ohren besitzt, erkennt er sich wieder. Ein sprachloser Mann, der keine Spuren hinterlässt und bald vergessen sein wird. Munirs orientalisch-ländliche Fantasiewelt kontrastiert die Wirklichkeit. Die Vermengung beider Welten blockieren seinen Seelenfrieden. Einen Ausweg sieht er nicht.
