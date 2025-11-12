Film der Woche: „Yunan“ - „Die Wasser umgaben mich bis an mein Leben“

Klingt zeitgeistig, doch es geht um Wichtigeres: „Yunan“ erzählt von einem arabischen Autor, der auf einer Hallig neuen Lebensmut findet. Regisseur ist der in Hamburg lebende Syrer Ameer Fakher Eldin – ein Shooting Star des internationalen Arthouse-Kinos.