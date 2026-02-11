„Wuthering Heights“ ist eines der dramatischsten und düstersten Meisterwerke der Weltliteratur. Feinsinnig und tragisch. Episch und unerbittlich. Kaum ein anderer Roman entfaltet mit so grausamer Konsequenz die verhängnisvolle Logik, mit der Liebe in Hass umschlagen kann und Leidenschaft in Vernichtungswillen. Und das alles vor der Kulisse der sturmumtosten Anhöhen der Hochmoore von Yorkshire. Nein, „Wuthering Heights“, der einzige Roman von Emily Brontë, ist keine leichte Kost. Schonungslos lotet er die tiefsten Abgründe menschlicher Existenz aus und wirft dabei Fragen auf, die die Grenzen einer bloßen Liebesgeschichte überschreiten.

Es verwundert daher nicht, dass das Werk, 1847 unter Pseudonym veröffentlicht, zunächst auf Ablehnung stieß. Das verhängnisvolle Wirken dunkler, irrationaler und ungebändigter Gefühle war mit dem aufklärten, auf Fortschritt, Rationalität und Selbstdisziplin fokussierten Weltbild des viktorianischen Englands unvereinbar. Erst die literarische Moderne entdeckte den Text der mittleren der drei Brontë-Schwestern (die ältere war Charlotte, die jüngere Anne) und würdigte es – auch für seine sorgsam verschachtelte Erzählung.

Wegen seiner eindrucksvollen Geschichte vor finsterer Naturkulisse hat „Wuthering Heights“ auch immer wieder die Fantasie von Regisseuren angeregt. Insgesamt zwanzig Mal wurde der Stoff verfilmt, unter anderem mit Charles Heston (1950), Timothy Dalton (1970) oder Ralph Fiennes (1992) in der Rolle des düsteren Heathcliff. Der Fünfteiler der BBC von 1978 gilt als die werkgetreuste Adaption. An Versuch Nummer einundzwanzig wagt sich nun die britische Regisseurin Emerald Fennel, 2021 mit einem Oscar ausgezeichnet für das beste Originaldrehbuch („Promising Young Woman“). Fennel ist also alles andere als eine Unbekannte. Die weibliche Hauptrolle, Catherine Earnshaw, übernimmt Margot Robbie, zuletzt zu bewundern in dem spektakulären „Barbie“-Film. Die Australierin ist zugleich Mitproduzentin. Heathcliff wird gegeben durch ihren Landsmann Jacob Elordi.

Das komplexe Epos wird auf eine simple Lovestory eingedampft

Der Roman erzählt die Geschichte von zwei Familien über drei Generationen, den Earnshaws auf dem Gutshof Wuthering Heights und den Lintons aus dem feudalen Herrenhaus Thrushcross Grange. Eines Tages bringt der alte Earnshaw das Findelkind Heathcliff mit in die Familie. Zwischen dem Jungen und seiner Adoptivschwester Catherine entwickelt sich über die Jahre eine leidenschaftliche Liebe, während Adoptivbruder Hindley Heathcliff hasst und nach dem Tod des alten Earnshaws malträtiert. Als Cathrine aus ökonomischen Gründen Edgar Linton heiratet, den Erben von Thrushcross Grange, verschwindet Heathcliff tief verletzt. Drei Jahre später kommt er als wohlhabender Mann zurück und beginnt einen Rachefeldzug gegen die beiden Familien. Er erwirbt Wuthering Heights, ehelicht Edgar Lintons Schwester Isabella und verheiratet viele Jahre nach Catherines Tod deren Tochter Cathy mit seinem Sohn Linton Heathcliff und ist schließlich sogar Herr über Thrushcross Grange.

Fennels Neuverfilmung dampft das komplexe, generationenübergreifende Epos auf eine simple Lovestory ein: Zwei Kinder fühlen sich als Seelenverwandte (die junge Catherine spielt hinreißend Charlotte Mellington), toben gemeinsam durch das Moor und durchleiden die Anfälle des alkoholkranken Vaters. Schließlich erwacht die Libido, die beiden verlieben und begehren sich. Catherines Hochzeit mit dem reichen Nachbarn Edgar verletzt Heathcliff. Er taucht ab, kehrt wieder heim, beginnt eine heiße Affäre mit seiner Herzensdame und heiratet Edgars Schwester. Catherines Tod – kein Spoiler, da aus Brontës Werk bekannt – ist auch das Ende dieses skelettierenden Films.

Alles ist laut, schrill und gnadenlos poppig

Dazwischen folgen gefühlt tausend hingehauchte Liebeschwürde, Küsse, überraschend züchtige Momente der Leidenschaft, zugleich ein paar deftige SM-Anspielungen, viel Ohs und Achs, Tränen und Liebeschmerz. Die banale Schnulze reißt nur zeitweilig mit, auf Dauer langweilt sie sogar. Lebt die Romanvorlage noch von der metaphysischen Überhöhung der Schicksalsgemeinschaft zweier ambivalenter Charaktere, bleibt für den vermeintlich einfach gestrickten Kinozuschauer nur noch teenagerhaftes Herzeleid übrig. Dazu passt, dass Heathcliff im Film eigentlich ein herzensguter Posterboy ist, dem man das (auch nur kurz angedeutete) Diabolische nie wirklich abnimmt. Die anderen Figuren haben ebenso wenig mit ihren literarischen Vorbildern gemein.

Dank opulenter Ausstattung und starker Kamera rettet sich „Wuthering Heights“ davor, der belanglose Streifen zu werden, zu dem das Drehbuch ihn eigentlich degradieren will. Visuell ist er ein rasanter Clash der Epochen: Während der Hof Wuthering Heights aus einem expressionistischen Film der 20er-Jahre entsprungen scheint, ist Thrushcross Grange ein bunter Fiebertraum aus Sofia Coppolas „Marie Antoinette“. Alles ist laut, schrill und gnadenlos poppig – von Catherines rotem Latexkleid über die stylishe Sonnenbrille bis hin zu einer surrealen melonengroßen Erdbeere. Unter Brontë-Puristen ist diese Ästhetik heftig umstritten. Doch ohne diese durchkomponierten, hochgradig stilisierten Bilder würde das Drama in Banalität versinken. Letztlich bleibt ein visuelles Feuerwerk, das die Netzhaut flutet, den Geist aber unterfordert.