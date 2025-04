Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Die Sonne scheint warm und grell. Männer sitzen in weißen Plastikstühlen und trinken Tee. Frauen mit Hijabs kaufen ein. Alles wirkt friedlich in der irakischen Stadt Ramadi an diesem 19. November 2006. Als hätte es nie einen Krieg gegeben. Als wäre dieser Teil des Landes frei – und nicht besetzt von der amerikanischen Supermacht, die drei Jahre nach dem Sieg über Saddam Hussein in einen blutigen Guerillakrieg mit Aufständischen verwickelt ist.

Die Szene ist eine der wenigen im neuen Film von Regisseur Alex Garland, die die Ruhe vor dem Sturm, dem Albtraum namens Krieg, darstellen. „Warfare“, zu deutsch Kriegsführung, heißt sein Werk, das er gemeinsam mit Veteran Ray Mendoza inszenierte und schrieb. Es basiert auf den traumatischen Erinnerungen des Offiziers und dessen Kameraden, die mit ihm im Irak kämpften.