- Eher fliegt ein Hund ins All
Eine junge Lady im edwardianischen England will lieber Astronomin werden, anstatt zu heiraten. Virginia Woolfs Roman „Night and Day“ gilt als altmodisch und gefällig. Nun soll er die Kinos erobern – als progressive Story weiblicher Selbstermächtigung.
Es ist ein hübscher Marketingtrick. Man nimmt den Titel eines weniger bekannten Romans und ergänzt ihn um den Namen seiner ungleich berühmteren Autorin: „Virginia Woolf’s Night and Day“. Voilà, schon hat man die genaue Zielgruppenansprache. Darunter Literaturenthusiasten, Woolf-Fans, Feministinnen, Liebhaber von Kostümfilmen und – last but not least – die einschlägige akademische Community. Allerdings hat dieses Branding auch Nachteile, denn es weckt Erwartungen an eine gewisse Werktreue. Die Vorlage aber hat man in diesem Fall massiv eingedampft, man möchte sagen: kastriert. Die Macherinnen der deutsch-britischen Produktion beschnitten Woolfs vielschichtiges Werk aus dem Jahr 1919, um daraus massentaugliches Empowerment-Kino zu zimmern.
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