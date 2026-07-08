Film der Woche: „Virginia Woolf’s Night and Day“ - Eher fliegt ein Hund ins All

Eine junge Lady im edwardianischen England will lieber Astronomin werden, anstatt zu heiraten. Virginia Woolfs Roman „Night and Day“ gilt als altmodisch und gefällig. Nun soll er die Kinos erobern – als progressive Story weiblicher Selbstermächtigung.