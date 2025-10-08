Film der Woche: „Tron: Ares“ - Die Geister, die wir riefen

Mit dem visionären Kultfilm „Tron“ begann Disney 1982 sein legendäres Science-Fiction-Franchise. Der dritte Teil „Tron: Ares“ ist eine martialische, technisch brillante Dystopie, in der sich ein böses KI-Wesen zum empathischen Helden entwickelt.