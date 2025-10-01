Szenenfoto aus „The Smashing Machine“
Film der Woche: „The Smashing Machine“ Scheitern als Chance

Dass man aus Niederlagen mehr über Menschen erfährt als aus Siegen zeigt „The Smashing Machine“. Das Biopic erzählt vom turbulenten Leben des Mixed-Martial-Arts-Pioniers Mark Kerr. In seiner ersten Charakterrolle spielt ihn Dwayne Johnson oscarreif.

VON URSULA KÄHLER am 1. Oktober 2025 5 min

Ursula Kähler

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

Kennen Sie Mark Kerr? Nie gehört? Kein Wunder. Hierzulande ist er nur Fachleuten ein Begriff. In der amerikanischen Mixed-Martial-Arts-Community hingegen gilt er als Legende. Sein Kampfname „The Smashing Machine“ stammt aus den späten Neunzigern, als Kerrs Karriere ihren Zenit erreichte. Er verdankt ihn seiner beeindruckenden Physis und regelrecht zerschmetternden Technik. Mittlerweile hat der 56-Jährige das Kämpfen an den Nagel gehängt. Bislang war sein Leben von Höhen und Tiefen geprägt – im Ring wie außerhalb. Nach einer Dokumentation aus dem Jahr 2002 erscheint diese Woche ein Spielfilm über den Kultsportler. Verkörpert wird er kongenial von Hollywoodstar Dwayne Johnson.

„The Smashing Machine“ ist ein biografisches Sportdrama und beschränkt sich auf die entscheidenden Jahre in Mark Kerrs Laufbahn zwischen 1997 bis 2000. Somit ist der Film von Regisseur Benny Safdie kein klassisches Biopic, das ein Leben möglichst ausgedehnt ab der Kindheit nacherzählt. Die zeitliche Konzentration ist intelligent und effektvoll. Sie katapultiert den Zuschauer mitten in eine Abfolge dramatischer Ereignisse, die allesamt auf Tatsachen beruhen. Safdie, der bislang als Schauspieler (etwa als Physiker Edward Teller in „Oppenheimer“) und gemeinsam mit Bruder Josh erste erfolgreiche Schritte in Richtung Regie unternommen hat, gilt als vielversprechendes Nachwuchstalent. Für „The Smashing Machine“, den er alleine inszenierte, erhielt er bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig den Regiepreis.

