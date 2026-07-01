Film der Woche: „The Piano Tuner“ - Vom Wunderkind zum Panzerknacker

Ein junger Mann mit absolutem Gehör hat das Zeug zum Starpianisten. Dann die schockierende Diagnose: Hyperakusis. Er wird Klavierstimmer und öffnet nachts Tresore. „The Piano Tuner“ bietet beste Unterhaltung und ein starbesetztes Ensemble.