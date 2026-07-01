- Vom Wunderkind zum Panzerknacker
Ein junger Mann mit absolutem Gehör hat das Zeug zum Starpianisten. Dann die schockierende Diagnose: Hyperakusis. Er wird Klavierstimmer und öffnet nachts Tresore. „The Piano Tuner“ bietet beste Unterhaltung und ein starbesetztes Ensemble.
„Wenn du richtig Geld verdienen willst, ruf mich an.“ Der Satz des Gangsters triggert Niki White. Denn er braucht Geld – und zwar dringend. Viel mehr, als er mit seinem 9-to-5-Job verdienen kann. Niki (Leo Woodall) ist Klavierstimmer in New York. Das Metier verschafft dem jungen Mann und seinem Boss, Harry Horowitz (Dustin Hoffman), Zutritt zu den Residenzen der oberen Zehntausend. Die beiden treten stets im Doppelpack auf. Sie verstehen sich bestens, wirken wie Vater und Sohn. Als der herzkranke Harry zum Arzt muss, bestreitet Niki die Schicht allein. In einer Protzvilla stören ihn vermeintliche Handwerker, die im oberen Stock poltern. Niki erwischt sie beim stümperhaften Aufbohren eines Tresors. Spontan hilft er den Ganoven. Kurz darauf ist der Safe offen – und der niedliche Underdog auf der schiefen Bahn.
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