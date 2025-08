Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Wer ihn verstehen will, hat schon verloren. Er singt vom Bonbon aus Wurst, vom Meisenmann oder dem Schönheitschirurg von Banania. Sein „Katzeklo“ verschafft ihm 1994 nach einem Auftritt bei „Wetten, dass ...“ einen Platz in den Charts. Es katapultiert den einstigen Nischenkünstler mit dem Beinamen „die singende Herrentorte“ zum nationalen Unterhaltungsstar – irgendwo zwischen Comedy und Kabarett. So richtig passt er in keines der beiden Fächer. Dafür ist sein Humor zu absurd. Ebenso engagiert erfüllt er die Rolle des Filmemachers, Schauspielers, Schriftstellers und vor allem: des virtuosen Jazzmusikers. Die Rede ist von Helge Schneider. Am 30. August feiert er seinen 70. Geburtstag. Mit dem Dokumentarfilm „The Klimperclown“ schenkt er seinem Publikum ein autobiografisches Puzzle, das durchaus neue, persönliche Einblicke bietet. Wirklich nah kommt man dem Jubilar jedoch nicht.

Dass diese Distanz offenbar gewollt ist, verdeutlichen frühere Statements. Geheimnisse seien dem westfälischen Allroundtalent wichtig. „Deshalb hab’ ich auch nicht gern, wenn man zu viel über mich weiß.“ Nun ist diese Haltung keine besonders taugliche für das Schaffen einer Dokumentation, bei der Schneider selbst – gemeinsam mit Bandkollege Sandro Giampetro – für Buch und Regie verantwortlich ist. Insbesondere im Fall dieses Künstlers, über den man bislang wenig Privates erfahren durfte. Doch Helge Schneider wäre nicht Helge Schneider, wenn er und seine Wegbegleiter nun plötzlich aus dem Nähkästchen plauderten und somit Gelegenheit böten, hinter die Fassade des musizierenden Blödelbarden mit Perücke, Jersey-Einteiler und Mettbrötchen in der Handtasche zu blicken. Es wäre zu schön gewesen. Aber auch zu konventionell. Denn es hätte den einzigartigen Charakter, den Kern seines Werks, implodieren lassen: den Bruch mit Erwartungen.