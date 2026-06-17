Die Sage um Robin Hood gehört zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Film- und Fernsehgeschichte. Bereits im Jahr 1908 diente sie einem britischen Kurzfilm als Vorlage. Die mit Abstand prominentesten Versionen sind die mit Eroll Flynn aus dem Jahr 1938 (im brandneuen Technicolor-Verfahren) und die mit Kevin Costner von 1991, inklusive Bryan Adams‘ Titelsong „(Everything I Do) I Do It for You“. Beide Produktionen prägten das Starkino ihrer jeweiligen Epoche. In grasgrünen Strumpfhosen, mit charmantem Lächeln und schelmischem Humor bestimmte der Australier Flynn das Bild des edlen Räubers für die folgenden fünf Jahrzehnte. Costners verletzliche, menschliche Variante wurde zum popkulturellen Phänomen des modernen Blockbuster-Kinos.

Trotz unterschiedlicher Facetten spielten Flynn und Costner im Kern archetypische Helden. Die attraktiven Guerilla-Kämpfer kennen den Sherwood Forest wie ihre Westentasche und tricksen ihre Gegner raffiniert aus. Das wichtigste Bindeglied aber ist die soziale Komponente. Obwohl der eine häufiger lacht und der andere auch mal grübelt, treibt beide dieselbe Mission an: Unterstützt von den „fröhlichen Gesellen“, den „merry men“, beraubt man die Reichen, um dem hungernden Volk seine Würde zurückzugeben. Robin Hoods Delikte sind verzeihlich, schließlich begeht er sie mit hehrer Absicht. Mehr noch: Er avanciert zum Schutzpatron sozialer Gerechtigkeit.

Da Prequels in Mode sind, probierte sich Regisseur Ridley Scott 2010 an einer fiktiven Vorgeschichte des Outlaws. Mit Russell Crowe in der Hauptrolle endet „Robin Hood“ dort, wo alle anderen Verfilmungen beginnen: König John erklärt Robin zum Geächteten, der daraufhin mit Lady Marion flieht. Scott drehte keinen Abenteuerfilm für die ganze Familie, sondern ein düsteres, politisches Historien-Epos. Am Ende aber bleibt auch hier wieder das Bild der strahlenden Lichtgestalt, ein Symbol für Hoffnung, ein ikonischer Mythos. Den Helden-Topos sucht man in der neuesten Version vergeblich. Der dritte Kinofilm des Amerikaners Michael Sarnoski („A Quiet Place: Tag Eins“, 2024) ist eine subversive Interpretation der Legende. Er erzählt die letzten Jahre des charismatischen Rebellen.

Sarnoskis erster Akt entwirft eine gnadenlose Welt

Die Geschichte spielt Mitte des 13. Jahrhunderts in den keltischen Randzonen der britischen Inseln. Ein alter, zotteliger Robin Hood, beeindruckend gespielt von Hugh Jackman, lebt hier isoliert in einer rauen Berglandschaft. Die Sünden seiner Vergangenheit quälen ihn. Unerwartet taucht ein früherer Weggefährte auf. Little John (Bill Skarsgård), der sich inzwischen eine neue Identität mit Frau und Kind aufgebaut hat, wird von Verfolgern gejagt, die sich an ihm für einstige Verbrechen rächen wollen. Ein letztes Mal soll Robin bei der Abwehr der Feinde helfen. Es folgt ein äußerst blutrünstiges Massaker, das auch vor Frauen und Kindern nicht Halt macht. Sarnoskis erster Akt entwirft eine gnadenlose Welt, die Gewalt keineswegs ästhetisiert, sondern realistischer denn je präsentiert. So sieht (und hört) man etwa das Schlitzen von Hälsen und den Schuss eines Pfeils, der mit voller Wucht Schädel und Augapfel eines Knaben durchbohrt.

„Diese Figuren sind zu allem bereit, um ihre Feinde zu vernichten. Ihre Gewalt soll bewusst dreckig und unbeholfen wirken, weil sie nichts anders kennen als zu kämpfen“, erklärt der Regisseur. Offensichtlich will er das Publikum mitleiden lassen. Sarnoskis Begründung ist schwach. Überraschend, ergreifend und ästhetisch reizvoll ist dann jedoch die radikale atmosphärische Kehrtwendung, die der eigentlichen Hauptteil des Films vollzieht. Nach dem Gemetzel lässt Little John den schwer verletzten Robin Hood in ein abgeschiedenes Kloster auf einer Insel – eine Art Zwischenwelt – bringen, wo ihn Schwester Brigid (Jodie Comer) versorgt. In dieser idyllischen Zuflucht ahnt zunächst niemand etwas von seiner dunklen Vergangenheit. So scheint es zumindest. Zu den Bewohnern gehören ein rätselhafter Leprakranker (Murray Bartlett) und ein traumatisiertes Mädchen namens Margaret (Faith Delaney), das einst selbst unter Robins Taten zu leiden hatte.

Ist im Falle Robin Hoods Erlösung überhaupt noch möglich?

Plötzlich entschleunigt das Erzähltempo, Realität und Traum vermengen sich, Rückblicke und subjektive Sichten formen den Plot zur kontemplativen Sinnsuche eines bereuenden Mannes. All dies in atemberaubend fotografierten Landschaftsgemälden aus Meer, Gebirge, weitläufigen Ebenen und expressiven Himmelsformationen. Schwester Brigid – angelehnt an Hildegard von Bingen – begegnet dem gebrochenen Krieger mit Weisheit, Geduld und mysteriöser Ambivalenz. Dass sich hier keine Liebesgeschichte entwickelt, muss man dem Skript zugutehalten, genau wie die späteren Twists, die Robins Vorleben mit dem von Brigid und Margaret verbinden.

Trotz seines Anfangs, dessen obszöne Härte man als Makel bewerten mag, beglaubigt Michael Sarnoskis Film die Lebendigkeit, Substanz und Aktualität dieser traditionsreichen Legende. Die Existenz Robin Hoods bleibt bis heute unbewiesen. Vielmehr ist er ein Amalgam aus verschiedenen Funden aktenkundig gewordener Personen des 13. und 14. Jahrhunderts. Die Story dieses Dramas basiert auf historischen Überlieferungen wie dem Scotichronicon, einer Chronik Schottlands, und einer Ballade, in der Hood tatsächlich an einem Aderlass in einem sonnendurchfluteten Klosterzimmer verstirbt. All das ist also nicht der Fantasie moderner Drehbuchautoren entsprungen, sondern jahrhundertealte Folklore.

Wer ein klassisches Action-Epos erwartet, wird enttäuscht. Stattdessen verhandelt der Film Schuld und Sühne sowie die Frage: Ist im Falle Robin Hoods Erlösung überhaupt noch möglich? Oder anders formuliert: Können solch unterschiedliche moralische Gegensätze, wie sie die Nonne und der Massenmörder symbolisieren, jemals eine gemeinsame Basis finden? Ein Transfer auf die heutige, politisch gespaltene Welt liegt auf der Hand. Selbsterlösung kennt das Christentum nicht, denn es ist nicht unsere Aufgabe, zu richten. Eingebettet in ein melancholisch-elysisches Setting strebt der geläuterte Robin Hood nach innerem Frieden – und ergänzt die bekannte Heldengeschichte um ein Plädoyer für Nächstenliebe, die einen offenen, ehrlichen Dialog ermöglicht.