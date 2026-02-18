Film der Woche: „Szenario“ - Zeitenwende in der Beamtenarmee

Auf der diesjährigen Berlinale verdient die Dokumentation „Szenario“ besondere Aufmerksamkeit. Sie bietet seltene Einblicke in die Bundeswehr und ihre Übungsstadt „Schnöggersburg“. Die Truppe erscheint zutiefst unmilitärisch und zivil. Das ist sympathisch – aber auch beunruhigend.