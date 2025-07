Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Eine Eiswüste irgendwo in Alaska. Man sieht nur unendliches Weiß. Darüber ein grauer, frostiger Himmel. Plötzlich fällt etwas herunter und schlägt explosionsartig in den Schneeboden. Es ist Superman – unschwer an seinem ikonischen blauen Anzug mit dem roten Umhang zu erkennen. Der Held wirkt ramponiert. Sein Gesicht ist blutig und verschrammt. Auch sonst geht es ihm nicht gut. Denn Superman hat zum ersten Mal einen Kampf verloren. Mit anderen Worten: Die Welt ist in höchster Gefahr.

Als 1978 „Superman“ in die Kinos kam, war das eine Sensation. Der Streifen unter der Regie von Richard Donner, mit dem 2004 verstorbenen Christopher Reeves in der Hauptrolle, erfand das Genre der Comicverfilmung neu. Technisch und ästhetisch setze der Film Maßstäbe. Es folgten drei weitere Verfilmungen mit Reeves. Doch die Idee hatte sich leergelaufen. Anders als etwa das Batman-Universum erlaubt es dasjenige von Superman kaum, grundlegend neue Geschichten zu erzählen. Und irgendwann ermüdet es einfach, Superman dabei zuzuschauen, wie er abstürzende Flugzeuge rettet, einstürzende Brücken stützt und Menschen im freien Fall auffängt.