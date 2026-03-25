Er ist anspruchslos, bescheiden, folgsam und kaum schmerzempfindlich. Colin heißt der junge Mann, der so gerne einen Freund hätte. Mister Right hat er bislang aber noch nicht gefunden. Der schmächtige Parkplatzkontrolleur aus dem englischen Bromley ist so knuffig, dass es quietscht. Wie ein Vögelchen singt er in einem A-cappella-Chor, geht abends mit dem Dackel Gassi und wohnt noch brav bei seinen Eltern. Mit der Homosexualität ihres Sohnes haben diese kein Problem. Im Gegenteil. Mutter Peggy arrangiert sogar Dates für ihren schüchternen Spross. Doch dann steht plötzlich Ray neben ihm. An der Bar eines Pubs schiebt ihm der heiße Biker wortlos-lässig eine Nachricht zu: „Primark, morgen, 17 Uhr.“ Colin kann sein Glück kaum fassen.