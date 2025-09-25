- Keiner wird gewinnen
Sean Penn und Leonardo DiCaprio sind lebende Legenden. Allein ihretwegen lohnt sich der bizarre Actionthriller „One Battle After Another“. Frei nach einem Roman von Thomas Pynchon erzählt er virtuos von der gesellschaftlichen Spaltung eines paranoiden Amerikas.
Bob Ferguson hastet durch einen Supermarkt. Er trägt einen Bademantel, darüber einen Rucksack, die Hosen sind verdreckt. Seine Augen schmerzen vom Tränengas, in das ihn kurz zuvor Cops in einem Tunnelversteck eingenebelt haben. Bevor er den Shop verlässt, klaut er noch schnell eine Sonnenbrille. Gestresst drückt er die Tasten eines Münztelefons.
Die sich meldende Männerstimme gehört einem Mitglied der militanten Widerstandsgruppe „French 75“, der Ferguson einst angehörte. Jetzt braucht er ihre Hilfe. Denn seine 16-jährige Tochter wurde entführt. Ein absurder codierter Dialog beginnt. Trotz der vielen Jahre im Rückzug voll Drogenrausch und Paranoia kann sich der abgehalfterte Revolutionär an fast alle Antworten erinnern. Die letzte Frage aber wird ihm zum Verhängnis. Es ist die entscheidende: „Wie viel Uhr ist es?“ Er patzt. Plötzlich ist die Leitung tot.
