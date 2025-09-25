One Battle After Another
Szene aus „One Battle After Another“ / Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Film der Woche: „One Battle After Another“ Keiner wird gewinnen

Sean Penn und Leonardo DiCaprio sind lebende Legenden. Allein ihretwegen lohnt sich der bizarre Actionthriller „One Battle After Another“. Frei nach einem Roman von Thomas Pynchon erzählt er virtuos von der gesellschaftlichen Spaltung eines paranoiden Amerikas.

VON URSULA KÄHLER am 25. September 2025 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

Bob Ferguson hastet durch einen Supermarkt. Er trägt einen Bademantel, darüber einen Rucksack, die Hosen sind verdreckt. Seine Augen schmerzen vom Tränengas, in das ihn kurz zuvor Cops in einem Tunnelversteck eingenebelt haben. Bevor er den Shop verlässt, klaut er noch schnell eine Sonnenbrille. Gestresst drückt er die Tasten eines Münztelefons. 

Die sich meldende Männerstimme gehört einem Mitglied der militanten Widerstandsgruppe „French 75“, der Ferguson einst angehörte. Jetzt braucht er ihre Hilfe. Denn seine 16-jährige Tochter wurde entführt. Ein absurder codierter Dialog beginnt. Trotz der vielen Jahre im Rückzug voll Drogenrausch und Paranoia kann sich der abgehalfterte Revolutionär an fast alle Antworten erinnern. Die letzte Frage aber wird ihm zum Verhängnis. Es ist die entscheidende: „Wie viel Uhr ist es?“ Er patzt. Plötzlich ist die Leitung tot.

Sabine Lehmann | Do., 25. September 2025 - 15:48

Schon beim Intro war ich wie gebannt. Frau Kähler versteht es doch immer wieder, spannende Einblicke in neue Filmprojekte zu schaffen!
Im übrigen ist Leonardo di Caprio immer ein Garant für tolle Filme, ich kenne sie alle und freue mich schon auf diesen neuen. Dass unvermeidbar für das aktuelle Hollywood und die "woken" Gesellschaftsströmungen im heutigen Amerika doch wieder eine politisch-moralische Erziehungsagenda mitschwingt, ist verzeihlich, dank des guten Plots und herausragender Hauptdarsteller. Aber eigentlich sind mir die Filme am liebsten, die völlig ohne politischen Erziehungsauftrag auskommen und aktuelle Konstellationen völlig außen vor lassen. Mit der Lupe muss man sie suchen, aber es gibt sie noch. Und wer noch einmal ganz, ganz weit zurück möchte in unserer Zeit & noch ein bis zwei Taschentücher übrig hat, der kann ja den Film "So wie wir waren" mit Robert Redford & B. Streisand schauen: Ein Film-Juwel aus den Siebzigern mit einem Robert Redford zum dahin schmelzen;-))

