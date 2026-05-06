- Hochmut kommt vor der Kapsel
Mal wieder will Hollywood das Dritte Reich profitabel melken. Kurz vor den Nürnberger Prozessen erliegt US-Militärpsychiater Douglas M. Kelley dem Charisma Hermann Görings. Doch „Nürnberg“ scheitert an historischer Unschärfe, narrativem Wirrwarr und Klischees.
7. Mai 1945. Auf einem kargen Feld dampfen die gängigen Autowracks. Daneben schleppt sich ein Flüchtlingsstrom über eine Landstraße. Geschmeidig senkt sich die Kamera aus luftiger Höhe zu einem rostigen Schild am Wegesrand. Ein Hakenkreuz prangt darauf. Plötzlich schießt ein kräftiger Urinstrahl auf das Blech. Er stammt von einem US-Soldaten. Nach dem Erleichtern gesellt er sich lässig zu seiner Kompanie. Dann rollt ein Mercedes mit Standartenhaltern langsam durch die Menschenmenge. Mit Gewehren im Anschlag bringen die nervösen Amerikaner den Wagen zum Stehen. Ein korpulenter Herr in reich verzierter Uniform steigt aus. „Jesus Christ! It’s Hermann Göring!“, murmelt jemand. „Who?“, will ein Kamerad wissen. „Hitler’s second man.“ So beginnt James Vanderbilts „Nürnberg“. Kino in einfacher Sprache.
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