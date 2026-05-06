Russell Crowe
Russell Crowe als Hermann Göring / Scott Garfield/Sony Pictures Classics

Film der Woche: „Nürnberg“ Hochmut kommt vor der Kapsel

Mal wieder will Hollywood das Dritte Reich profitabel melken. Kurz vor den Nürnberger Prozessen erliegt US-Militärpsychiater Douglas M. Kelley dem Charisma Hermann Görings. Doch „Nürnberg“ scheitert an historischer Unschärfe, narrativem Wirrwarr und Klischees.

VON URSULA KÄHLER am 6. Mai 2026 7 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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7. Mai 1945. Auf einem kargen Feld dampfen die gängigen Autowracks. Daneben schleppt sich ein Flüchtlingsstrom über eine Landstraße. Geschmeidig senkt sich die Kamera aus luftiger Höhe zu einem rostigen Schild am Wegesrand. Ein Hakenkreuz prangt darauf. Plötzlich schießt ein kräftiger Urinstrahl auf das Blech. Er stammt von einem US-Soldaten. Nach dem Erleichtern gesellt er sich lässig zu seiner Kompanie. Dann rollt ein Mercedes mit Standartenhaltern langsam durch die Menschenmenge. Mit Gewehren im Anschlag bringen die nervösen Amerikaner den Wagen zum Stehen. Ein korpulenter Herr in reich verzierter Uniform steigt aus. „Jesus Christ! It’s Hermann Göring!“, murmelt jemand. „Who?“, will ein Kamerad wissen. „Hitler’s second man.“ So beginnt James Vanderbilts „Nürnberg“. Kino in einfacher Sprache.  

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Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 6. Mai 2026 - 18:08

und es führt auch bei mir zu großen Schwierigkeiten.
Das "Normale" des 3. Reiches ist vor dem Hintergrund der Schrecken einfach nicht wirklich aufrechtzuerhalten.
Es sei denn, man veranschlagt für Göring seine wohl "Drogenabhängigkeit"
Das gilt teils doch auch für Hitler?
Jedenfalls konnte ich mir Bruno Ganz als Adolf Hitler nicht anschauen.
Seine LORBEEREN sprachen für mich dagegen.
Ähnlich bei Russel Crowe.
Das kann ich nicht, weil ich den Gladiator gesehen habe.
Ergebnis:
Einstweilen Turbulenzen von Gewißheiten.
So schnell werden wir Deutschen mit dem 3. Reich wohl nicht fertig und dessen und überhaupt Opfer unter ihnen schon gar nicht.

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