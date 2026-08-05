Film der Woche: „Nightborn“ - Monsterliebe

Der Horrorfilm boomt. Gerade in Krisenzeiten spiegelt er gesellschaftliche Ängste. In „Nightborn“ kämpft eine Mutter mit aufgezwungenen Idealen von Mutterschaft. Eine blutige, bildgewaltige Satire über das vermeintlich traute Familienglück.