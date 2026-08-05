Mann steht barfuß in zerrissener Kleidung vor altem Haus; Grafik mit Filmklappe rechts. Foto.
Die Natur erobert Sagas (Seidi Haarla) Haus und Leben / © Pietari Peltola, Alamode Film

Film der Woche: „Nightborn“ Monsterliebe

Der Horrorfilm boomt. Gerade in Krisenzeiten spiegelt er gesellschaftliche Ängste. In „Nightborn“ kämpft eine Mutter mit aufgezwungenen Idealen von Mutterschaft. Eine blutige, bildgewaltige Satire über das vermeintlich traute Familienglück.

VON URSULA KÄHLER am 5. August 2026 6 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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Ganz ehrlich: Horror gehört nicht zu meinen Lieblingsgenres. Geprägt durch frühe Erfahrungen mit Werken wie „Der Exorzist“ oder „Chucky – Die Mörderpuppe“ kehrte ich der Sparte ruckzuck den Rücken. Sinn und Reiz dieser Art von Filmen hat sich mir nie so ganz erschlossen. Horror soll angeblich Angst, Stress und Anspannung in kontrollierter Umgebung erzeugen. Dem Schreckmoment folgt vermeintlich ein Gefühl der Erleichterung und Befriedigung. Nach der Ausschüttung von Adrenalin kommt, so die Theorie, die Belohnung durch Dopamin. Diese Mischung sorgt für den Kick, den Horrorfans so lieben.

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