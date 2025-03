Stumme Zeugen

In Sarahs zweckmäßiger Wohnung reihen sich die Pokale in einem Regal aneinander. Stumme Zeugen einer erfolgreichen Karriere als Kampfsportlerin. Sie hatte sich eine der härtesten Disziplinen ausgesucht: Mixed Martial Arts. Gleich zu Anfang liegt sie am Boden des Rings, im Würgegriff ihrer Gegnerin. Sie kommt nicht mehr hoch und verliert dieses letzte Duell. Eine Allegorie für die anschließende Hilflosigkeit, die Sarahs neue Lebensphase eintrübt. Den Profisport hängt sie an den Nagel. Ihrer Heimat Österreich kehrt sie den Rücken. Es folgt der Neustart im Nahen Osten. In Jordanien soll sie drei Töchter einer reichen Familie trainieren. Luxushotel, Limousinen-Service und satter Lohn wirken zunächst märchenhaft. Doch es dauert nicht lang, bis Sarah die wahren, tragischen Lebenszustände der Mädchen entdeckt.