„Wovon lebst du?“, fragt die reife Filmdiva Kay Stone nach dem Stelldichein ihren jungen Liebhaber. „Natürlich vom Glauben an mich selbst. Dann kommt das Geld von ganz allein.“ Für seine gerade mal 20 Jahre kommt der New Yorker Schuhverkäufer Marty Mauser ziemlich altklug daher. Stone, die kühle Blondine mittleren Alters, verdreht genervt die Augen. Dann verlässt sie das Hotelzimmer und eilt zurück zu ihrem betuchten Ehemann. Ihre Karriere ist vorbei, die Abhängigkeiten sind klar definiert. Marty hingegen grinst. Sein Weg nach oben beginnt gerade erst. Die Welt steht ihm offen.