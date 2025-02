Mehr als 60 Jahre später inszeniert James Mangold in seiner Filmbiografie „Like A Complete Unknown“ ein Reenactment dieses ikonischen Auftritts. Er geht unter die Haut. Zu verdanken hat der Regisseur das Hollywoods aktuell angesagtestem Star Timotée Chalamet. Er verkörpert den Singer/Songwriter kongenial. Und so tritt sein Dylan wie einst der wahre an jenem Sommertag vor die Massen, um „When The Ship Comes In“ zum Besten zu geben – eine von Brecht inspirierte Allegorie auf die Freiheit. Fünf Jahre hat Chalamet in die Vorbereitung auf seine Rolle investiert. Er lernte Gitarre und Mundharmonika spielen, studierte Dylans Gesang, Gestus und Habitus. Der 29-Jährige interpretiert alle Songs selbst. Dass er für diese beeindruckende Leistung am Sonntagabend mit einem Oscar ausgezeichnet wird, gilt als wahrscheinlich.