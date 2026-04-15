- Kultfilm im Gegenlicht
Nach 22 Jahren bringt Quentin Tarantino den Director’s Cut seines Rache-Epos „Kill Bill“ in die Kinos. Vor dem Hintergrund der Missbrauchsskandale der letzten Jahre und den Vorwürfen der Hauptdarstellerin wirkt der einst für seine Emanzipation gefeierte Film schal und fragwürdig.
Bereits nach den ersten drei Filmen galt er als Kultregisseur seiner Generation: Quentin Tarantino. Ohne eine Filmschule besucht zu haben, schrieb und inszenierte er „Reservoir Dogs“, „Pulp Fiction“ und „Jackie Brown“. In Nebenrollen wirkte er als Darsteller mit. Wie kaum ein anderer prägte das Multitalent den amerikanischen Independent-Film der Neunzigerjahre und verhalf der Sparte zu erstaunlichen kommerziellen Erfolgen. Zahlreiche Szenen aus „Pulp Fiction“ (1994) brannten sich ins kollektive Cineasten-Gedächtnis ein: Legendär das Comeback von John Travolta als Vincent Vega, der hier seinem Gangsterkollegen (Samuel L. Jackson) erklärt, dass der „Quarter Pounder with Cheese“ in Frankreich „Royale with Cheese“ heißt. Ikonisch der Twist des „Grease“-Darstellers mit Uma Thurman – Tarantinos Muse.
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