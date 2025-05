Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Ein Mann liegt starr in der Wüste. Das Gesicht im Sand. Sein Schatten ist lang. Die Sonne geht gerade auf. Sie taucht die Szenerie in warmes Licht. Zunächst ist unklar, ob der Gestrandete im Sportlerdress tot oder lebendig ist. Doch auf einmal regt er sich, steht langsam auf und stapft zu seinem Auto. Der Geländewagen ist so abgewrackt wie sein Besitzer. Er steht an einer Landstraße, die Fahrertür weit offen. Der Mann leert eine Wasserflasche. Vielleicht ist er verkatert. Kritisch blickt er in die Ferne. Zu einer gigantischen Hotelanlage – inmitten des Nichts. Dann fährt er los. Zum Touristenbunker, seinem selbst erwählten Gefängnis.

Vor mehreren Jahren verschlug es Tom auf die Kanarische Insel Fuerteventura. Hier arbeitet der Brite in einem All-Inclusive-Resort als Tennislehrer. Die älteren männlichen Gäste beneiden ihn um sein Leben. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Kein Alltag im Büro, keine Verantwortung, das Meer vor der Tür. „Ja, stimmt“, gibt Tom zu. Glücklich wirkt er dabei aber nicht. Im Gegenteil. Sein einsames, deprimierendes Dasein betäubt er ständig mit Alkohol. An der Hotelbar, im örtlichen Club „Waikiki“ oder heimlich in seinem Geräteschuppen, wo er Hochprozentiges in einer leeren Balldose versteckt.